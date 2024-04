Nell’aprile 2024, WINDTRE ha aggiornato i database in merito alla copertura della sua rete 5G. La novità principale che è emersa consiste nell’aumento del percentuale di popolazione che è coperta dalla tecnologia 5G TDD, che ora supera il 73%. In particolare, la tecnologia 5G TDD ha sempre avuto una copertura inferiore rispetto alla tipologia FDD DSS, a causa dell’implementazione specifica per la rete di quinta generazione.

Quali sono le percentuali di copertura della tecnologia TDD e FDD DSS di WINDTRE

Nel mese di aprile 2024, la percentuale di copertura con la tecnologia 5G sulle frequenze TDD (Time Division Duplex) sulla banda a 3600 Hz ha raggiunto il 73,2% della popolazione in Italia. Si è infatti assistito a un lieve incremento rispetto al mese precedente, in cui l’operatore ha dichiarato di aver coperto il 72,8% della popolazione in 5G TDD.

La tecnologia 5G TDD, a differenza del DSS, necessita in maniera imprescindibile dell’attivazione di un nuovo spettro riservato alle sole connessioni in 5G. WINDTRE, a tal proposito, ha ulteriormente specificato che il rollout del TDD è in corso e che hanno la priorità le zone ad alto traffico. Inoltre, negli scorsi anni WINDTRE aveva annunciato che il 5G TDD avrebbe coperto diverse città della regione Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia, Piemonte, Puglia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Calabria, Sardegna, Abruzzo e Marche.

La percentuale di copertura della tecnologia FDD (Frequency Division Duplex) DSS (Dynamic Spectrum Sharing) di WINDTRE sulle frequenze a 1800 Hz, invece, è del 96,7% della popolazione, non registrando variazioni rispetto alle precedenti rilevazioni. Il calcolo delle percentuali della tecnologia FDD DSS e TDD è stato effettuato tenendo in considerazione la distribuzione residente secondo i dati Istat. In aggiunta, WINDTRE ha specificato che c’è sovrapposizione tra le due coperture indicate.

In che modo si può verificare quali sono le aree coperte

WINDTRE invita gli utenti ha utilizzare la sua mappa interattiva presente nella pagina unica dedicata alla copertura della rete mobile WINDTRE. Gli utenti, una volta che selezionano il tasto dedicato alla rete 5G, osservano la comparsa delle zone coperte da 5G, le quali sono segnalate dal colore arancione.

Non è possibile, però, distinguere tra 5G TDD e FDD DSS. WINDTRE, inoltre, ha sottolineato come le informazioni presenti sul sito abbiano soltanto carattere indicativo, dato che, in particolare, si riferiscono a una copertura di tipo outdoor, quindi all’esterno degli edifici.

Qual è la velocità massima raggiungibile con il 5G di WINDTRE

WINDTRE ha dichiarato all’interno della pagina internet dedicata alla nuova rete mobile di aver implementato il 5G attraverso lo standard NSA (Non Standalone). Dato che il significato dell’espressione vuol dire “non autonomo”, la velocità del canale 5G si somma alla velocità del canale 4G tramite una tecnica di dual connectivity. Nel caso di WINDTRE la velocità massima teorica raggiungibile è di circa 1,6 Gbps.

Però, da diversi mesi è stata indicata una velocità differente nei documenti di trasparenza tariffaria e di sintesi contrattuale delle offerte WINDTRE che includono l’accesso 5G. Infatti, la velocità di connessione massima stimata è di 2 Gbps in download e di 200 Mbps in upload. Lo stesso dato è stato riportato anche nei nuovi documenti di trasparenza tecnica.

È inoltre importante specificare le differenze di prestazione tra la tecnologia FDD DSS e TDD. A questo proposito, WINDTRE ha specificato che paragonando la massima velocità teorica per una portante 5G FDD DSS di 20 MHz e una portante 5G TDD di 20 MHz si ottiene un throughput in Down Link corrispondente a circa 280 Mbps per il 5G FDD DSS e 290 Mbps per TDD; un throughput in Up Link pari a circa 70 Mbps per 5G FDD DSS e circa 20 Mbps per 5G TDD (in una condizione di utente singolo 5G e stessa ottimale copertura).

In merito alla questione dell’utilizzo del 5G in Roaming all’estero, dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento sul roaming in UE dal 1 luglio 2022, WINDTRE ha dichiarato di non aver applicato alcun tipo di limitazione. Invece, al di fuori dell’UE la velocità di connessione in 5G potrebbe venire limitata.