Dopo Redmi Note 12, anche Redmi Turbo 3 e Redmi Pad Pro arriveranno in una versione speciale con un tocco di magia in più. Xiaomi infatti, in leggero anticipo sulla presentazione ufficiale dei due dispositivi (fissata per domani, 10 aprile), ha tolto il mantello dell’invisibilità dalla Harry Potter Edition di Redmi Turbo 3 e Redmi Pad Pro.

Redmi Turbo 3: Lumos!

Redmi Turbo 3 è caratterizzato da una cover posteriore completamente personalizzata e divisa in due sezioni. Quella che prende più spazio è dorata e include i loghi di Hogwarts e di Harry Potter (a sormontare quello della ben più “babbana” Redmi) cui fa da sfondo una texture anticata, mentre quella superiore è blu e mette in evidenza un elemento insolito del comparto fotografico, ovvero il flash LED, con tanto di scritta “Lumos” a richiamare con ironia l’incantesimo che nel mondo immaginato da J.K. Rowling trasforma le bacchette in torce.

Come spesso avviene per queste edizioni speciali le personalizzazioni non riguardano solo il dispositivo ma anche la confezione e gli accessori: non poteva mancare una cover griffata Harry Potter, e c’è anche la spilla per l’estrazione del carrellino della SIM che ha la forma del blasone di Hogwarts.

Le differenze estetiche con un normale Redmi Turbo 3 ci sono e sono ben visibili, ma sotto la scocca non dovrebbe cambiare nulla. E quindi ci aspettiamo (in attesa della conferma di domani) un SoC Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm, fino a 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione e un display OLED da 6,67 pollici da 1.220 p con refresh rate a 120 Hz. La batteria dovrebbe avere una capienza di 5.500 mAh con ricarica rapida a 90W.

Se già avete messo mano alla bacchetta e al portafoglio per aggiudicarvi questa versione di Redmi Turbo 3 griffata Harry Poterr, però, sappiate che Edvige ancora non ha portato buone notizie: al momento il lancio è limitato al mercato cinese, e non sappiamo se e quando Redmi abbia in programma un eventuale commercializzazione anche su altri mercati.

Redmi Pad Pro: la magia sta nella cover

Redmi Pad Pro ha una decorazione sul retro più sobria rispetto a Redmi Turbo 3, ma il vero pezzo forte di questa Harry Potter Limited Edition è un altro, e cioè la cover. L’idea decisamente originale e riuscita, infatti, è di riprendere le forme della lettera di ammissione ad Hogwarts, con tanto di finto bollo di ceralacca per chiuderla: siamo sicuri che in tanti fan del maghetto vorrebbero poter proteggere così il proprio tablet.

Anche in questo caso, come per lo smartphone, la scheda tecnica sarà coincidente con quella della versione “standard” di cui proprio in queste ore, a un passo dal lancio, sono filtrate le presunte specifiche. A riportarle è il noto leaker Digital Chat Station, che sul proprio profilo Weibo fa sapere come Redmi Pad Pro dovrebbe avere uno schermo LCD da 12,1 pollici con una risoluzione di 2,5K e un refresh rate a 120 Hz. A muovere il tablet sarebbe il SoC Snapdragon 7s Gen2 di Qualcomm, e la batteria avrebbe una capienza di 10.000 mAh con una ricarica a 33W.

Per quanto riguarda i tagli di memoria, Digital Chat Station riferisce che Redmi Pad Pro sarà disponibile in tre versioni: quella più economica con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, quella da 8+128 GB e infine quella di vertice da 8+256 GB. A breve, con l’evento di lancio di domani, conosceremo nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche del nuovo tablet di Redmi, e soprattutto sapremo i prezzi (anche se saranno, inizialmente, riferiti al solo mercato cinese).