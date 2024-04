Torniamo ad occuparci di Redmi Turbo 3, il nuovo smartphone di fascia media che il produttore asiatico si appresta a lanciare sul mercato e che farà esordire una nuova serie di device.

In attesa della presentazione ufficiale, nelle scorse ore lo smartphone in questione è apparso in Rete in una foto dal vivo, grazie alla quale abbiamo la possibilità di farci un’idea di ciò che possiamo attenderci da tale device.

Redmi Turbo 3 si mostra in una foto dal vivo

In particolare, la foto in questione (la seconda immagine è un semplice ingrandimento) ci permette di osservare la parte posteriore del device, caratterizzata da un comparto fotografico di dimensioni generose.

Redmi Turbo 3 presenterà un design posteriore con tre sensori della fotocamera, il cui principale secondo le indiscrezioni dovrebbe avere una risoluzione di 200 megapixel (con stabilizzazione ottica dell’immagine) mentre al centro vi dovrebbe essere un piccolo sensore macro.

Ecco anche un’immagine rendering, che ci mostra in modo più chiaro come dovrebbe essere il design del telefono:

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le principali caratteristiche di Redmi Turbo 3 dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 e un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.220p e refresh rate a 120 Hz.

Per quanto riguarda il comparto memorie, il nuovo smartphone di Redmi dovrebbe poter contare su fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria integrata.

Tra le altre caratteristiche di Redmi Turbo 3 non dovrebbero mancare una batteria da 5.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 90 W) e il sistema operativo HyperOS basato su Android 14.

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal produttore asiatico per scoprire quando il suo nuovo smartphone arriverà anche in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

Potrebbe interessarti anche: Snapdragon 8 Gen 4 e batteria più grande per la serie Redmi K80 (rumor)