Dopo che uno degli sviluppatori principali ha lasciato il team nel 2022, lo sviluppo dell’apprezzato launcher Lawnchair si è praticamente interrotto, ma ora il team è tornato sulla scena con un nuovo importante aggiornamento.

Lawnchair 14 beta è infatti disponibile per il download e contiene numerose modifiche e miglioramenti, espandendo il supporto QuickSwitch da Android 10 ad Android 14.

Lawnchair 14 beta consente di personalizzare la schermata delle app recenti e di poter contare su gesti di navigazione fluidi, sebbene la funzionalità QuickSwitch richieda l’accesso root. Mentre alcune funzionalità esclusive di Android 14 relative a QuickSwitch, come la barra delle applicazioni, non saranno disponibili su Android 12 e versioni precedenti.

Per i dispositivi privi di root, Lawnchair 14 supporta l’API GestureNavContract di Google che consente una certa fluidità durante l’utilizzo dei gesti di navigazione, ma se il produttore del dispositivo ha disabilitato l’API, le animazioni fluide non verranno visualizzate sullo smartphone.

Lawnchair 14 beta introduce importanti novità

Lawnchair 14 aggiunge il supporto per la ricerca globale che consente di cercare contatti, file, impostazioni del dispositivo e altro direttamente dal launcher, tuttavia il team prevede di perfezionare la funzionalità introducendo una nuova API che permette di aggiungere provider di ricerca personalizzati (in parole povere, altre App) e di perfezionare l’interfaccia con uno stile simile a quello dei dispositivi Google Pixel.

Per impostazione predefinita la ricerca globale utilizza Starpage, un motore di ricerca privato che non raccoglie alcun dato utente e l’accordo di condivisione delle entrate con esso dovrebbe aiutare a finanziare lo sviluppo del launcher.

Un altra novità è il supporto Smartspacer che punta a espandere la funzionalità del widget At a Glance di Google con più opzioni di personalizzazione.

Per il resto la beta di Lawnchair 14 offre la possibilità di nascondere il dock, un selettore di forme per le icone personalizzato, un selettore dei pacchetti di icone ottimizzato, ulteriori opzioni di personalizzazione e un maggiore supporto per i caratteri.

Il team di sviluppo promette di includere ancora più funzionalità nella prossima versione di Lawnchair, come un’interfaccia impostazioni reattiva, un pacchetto di icone aggiornato, la possibilità di disabilitare il cassetto delle app, più opzioni di colore e altro ancora.

Per chi ha confidenza con il modding su Android, l’ultima versione beta di Lawnchair 14 è disponibile per il download sulla pagina GitHub del launcher.