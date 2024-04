Le esigenze di ognuno di noi sono differenti, c’è chi non prende nemmeno in considerazione uno smartphone se non si tratta di un top di gamma e c’è chi invece magari è alla ricerca di un muletto, uno smartphone economico che possa fare un po’ tutto. Se rientrate nella seconda categoria, POCO C65 potrebbe essere il dispositivo giusto per voi, grazie all’offerta odierna del noto e-commerce Amazon.

POCO C65 è in offerta su Amazon nella variante da 256 GB di memoria interna

Sia chiaro che non si tratta dell’ultimo flagship arrivato sul mercato, POCO C65 è uno smartphone entry level lanciato dall’azienda sul finire dello scorso anno, si presenta con un design curato, un ampio display con notch a goccia, un comparto fotografico posteriore inserito in un modulo di forma rettangolare, una batteria da 5.000 mAh e, nella versione in offerta oggi, con tanta memoria interna.

Ricapitoliamo di seguito quelle che sono le principali caratteristiche tecniche di POCO C65, mentre qui potete prendere visione della scheda tecnica completa:

display LCD da 6,74 pollici con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel), aspect ratio 20,6:9, refresh rate a 90 Hz, luminosità fino a 450 nit, certificazione TÜV e protezione Corning Gorilla Glass

processore MediaTek Helio G85 (due core Cortex-A75 a 2 GHz + sei core Cortex-A55 a 2 GHz) con GPU ARM Mali-G52 2EEMC2

8 GB di RAM (LPDDR4X) con 256 GB di memoria di archiviazione (eMMC 5.1)

supporto MicroSD per l’espansione della memoria (fino a 1 TB)

supporto Dual SIM (nano + nano + microSD)

fotocamera frontale da 8 megapixel (f/2.0)

doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel (f/1.8) e sensore macro da 2 megapixel (f/2.4)

sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali

connettività Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, porta micro USB

ingresso jack audio da 3,5 mm, Radio FM

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 18 W)

interfaccia MIUI 14 for POCO con Android 13

dimensioni: 168 × 78 × 8,09 mm

peso: 192 grammi

Qualora foste alla ricerca di un dispositivo economico, magari da utilizzare come telefono secondario e adibito a particolari operazioni, l’offerta odierna di Amazon potrebbe fare al caso vostro: POCO C65 è in offerta a 149,90 euro nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Se foste interessati, vi lasciamo qui sotto il link per procedere all’acquisto.

