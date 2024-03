Se avete deciso di acquistare Google Pixel 8 Pro e state aspettando soltanto l’occasione giusta, Amazon potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: sulla popolare piattaforma e-commerce il nuovo smartphone di punta del colosso di Mountain View è disponibile in due versioni a prezzi davvero interessanti.

Ciò è possibile grazie ad uno speciale sconto di 100 euro che Amazon consente agli utenti di richiedere entro il 31 marzo (salvo esaurimento dei coupon disponibili), in modo da avere lo smartphone al prezzo più basso fino ad oggi su questa piattaforma.

Amazon propone Google Pixel 8 pro a prezzi super

Iniziando da Google Pixel 8 Pro in versione con 128 GB di memoria integrata, lo smartphone può essere acquistato in tre colori (Grigio Creta, Azzurro cielo e Nero ossidiana) al prezzo speciale di 779 euro (ovviamente selezionando l’apposita opzione per applicare il coupon con lo sconto di 100 euro).

Per quanto riguarda Google Pixel 8 Pro in versione con 256 GB di memoria integrata, lo smartphone può essere acquistato in tre colori (Grigio Creta, Azzurro cielo e Nero ossidiana) al prezzo speciale di 929 euro (anche in questo caso selezionando l’apposita opzione per applicare il coupon con lo sconto di 100 euro).

In entrambi i casi si tratta di offerte coperte dalla garanzia “Venduto e spedito da Amazon“, con disponibilità immediata e possibilità di reso del prodotto entro 30 giorni.

Ricordiamo le principali caratteristiche di Google Pixel 8 Pro (la scheda tecnica completa la trovate qui):

Dimensioni: 162,6 x 76,5 x 8,7 mm

Peso: 213 grammi

Certificazione: IP68

Display: Super Actua display (LTPO OLED) da 6,7″ con risoluzione 1.344 x 2.992 pixel (in 20:9, 489 ppi) Refresh rate: da 1 Hz a 120 Hz Luminosità (HDR): 1.600 nit Luminosità di picco: 2.400 nit

SoC: Google Tensor G3 (4 nm) con CPU a 9 core, GPU Immortalis G715 (a 10 core) e chip di sicurezza Titan M2

Memorie: 12 GB di RAM (LPDDR5X) e 128, 256 o 512 GB di storage (UFS 3.1)

Comparto fotografico principale: triplo (principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 48 MP, teleobiettivo periscopico da 48 MP)

Fotocamera anteriore: grandangolare da 10,5 MP

Reti mobili e Connettività: 5G Dual-SIM (Nano SIM + eSIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GNSS dual-band, USB-C 3.2, UWB

Metodi di sblocco: impronta digitale (lettore sotto al display), riconoscimento del volto

Batteria: 5.050 mAh con supporto alla ricarica rapida (cablata a 30 W, wireless a 23 W)

Sistema operativo: Android 14 Sette anni di aggiornamenti software



