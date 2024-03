In data odierna — 29 marzo 2024 —, l’operatore WINDTRE è tornato ad aggiornare l’elenco degli smartphone compatibili con il proprio servizio VoLTE (Voice over LTE), aggiungendo alla lista — tra gli altri — Nothing Phone (2a) e gli ultimi Samsung di fascia media.

VoLTE WINDTRE: nuovi smartphone compatibili (29 marzo 2024)

La tecnologia VoLTE è una grande comodità, in quanto permette di effettuare le chiamate telefoniche utilizzando la rete 4G, con benefici sotto diversi punti di vista: in primo luogo, la qualità delle chiamate migliora sensibilmente; secondariamente, siccome viene eliminata la necessità dello switch su rete 3G, consente di continuare a navigare senza interruzioni anche a chiamata in corso.

Tornando a noi, WINDTRE aggiorna periodicamente la lista degli smartphone compatibili con la tecnologia in discorso; lo aveva fatto l’ultima volta nei primi giorni del mese ed tornata a farlo anche oggi. A differenza della volta precedente — quando vi avevamo riportato un’integrazione decisamente più corposa —, le new entry di oggi si possono contare sulle dita di una mano:

Senza tediarvi oltre, vi ricordiamo che il VoLTE di WINDTRE è disponibile gratuitamente per i clienti privati e Business, a patto di possedere uno smartphone compatibile e di non avere attivi sulla linea i servizi autoricarica, VPN (Jambala) e Dual SIM. Per maggiori informazioni sulla tecnologia e sul suo utilizzo, vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale dell’operatore, dove potete trovare anche la lista completa e aggiornata dei modelli compatibili. Infine, per tutte le offerte telefoniche di WINDTRE, potete fare riferimento alla nostra pagina dedicata.

