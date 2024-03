Samsung ha ascoltato le lamentele degli utenti riguardanti la sparizione della funzione per visualizzare i dati sulla batteria a partire dall’ultima ricarica. Nel giorno della distribuzione della One UI 6.1 su tanti modelli, il produttore ha rilasciato un aggiornamento dell’app Assistente dispositivo, disponibile sul Google Play Store e sul Galaxy Store, grazie al quale la funzione è finalmente ritornata (sia su One UI 6.0 sia su One UI 6.1).

Su One UI 6 ritornano i dati della batteria dall’ultima ricarica

Con l’aggiornamento alla One UI 6.0, Samsung ha inspiegabilmente rimosso la possibilità di visualizzare i dati sulla batteria e sui consumi energetici dall’ultima ricarica, preferendo mostrare solo quelli suddivisi per giorni. Questo ha portato a diverse lamentele da parte degli utenti, che ritenevano fosse più utile poter visualizzare i dati relativi ai vari cicli. C’è voluto qualche mese, ma il produttore ha deciso di tornare sui suoi passi attraverso un semplice aggiornamento dell’app Assistente dispositivo.

In distribuzione su Google Play Store o Galaxy Store c’è infatti la versione 13.8.06.11 di Assistente dispositivo, che come potete vedere negli screenshot qui sotto accoglie una tendina dove poter scegliere tra “Oggi” e “Dall’ultima ricarica“: esattamente come prima, premendo sul grafico si possono visualizzare i dettagli, con il numero di ore di schermo acceso e le indicazioni delle app che hanno consumato più batteria. “Dall’ultima ricarica” non tiene conto necessariamente di ricariche complete: anche ricaricando fino all’80% o a qualsiasi altra percentuale, verranno visualizzati i dati sul consumo energetico da quel livello. Non è ancora chiaro se sia o meno in grado di mostrare questa schermata dopo una ricarica effettuata a smartphone spento.

L’aggiornamento di Assistente dispositivo alla versione 13.8.06.11 è in distribuzione su Google Play Store e Galaxy Store. Per verificarne l’arrivo tramite il primo potete seguire il badge qui in basso, mentre tramite lo store di Samsung potete tenere premuto sull’icona e selezionare “Aggiorna applicazioni“, oppure aprire l’app e selezionare “Menu > Aggiornamenti“. Se avete fretta di poter riabbracciare le indicazioni sul consumo della batteria dall’ultima ricarica e non trovate ancora l’update, potete sempre scaricare e installare manualmente l’APK passando da APKMirror.

Siete contenti del ritorno di questa funzione su One UI 6.0 e One UI 6.1?

