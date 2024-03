Su OPPO Store sono disponibili gli Spring Days, con tante offerte pensate per festeggiare l’arrivo della primavera. La promozione è valida solo per pochi giorni, fino al 31 marzo 2024, e coinvolge diversi smartphone, tablet Android e non solo: andiamo a scoprire i prodotti più interessanti in sconto sul sito.

Su OPPO Store è tempo di Spring Days: ecco le offerte migliori

Oltre alla proposta di lancio per OPPO Reno11 F 5G, che prevede in regalo le cuffie Enco Free 2i, la smartband OPPO Band2, caricabatterie SUPERVOOC da 67 W, cover e sostituzione gratuita aggiuntiva della batteria fino al 4° anno (qui per maggiori dettagli), l’OPPO Store mette a disposizione una serie di offerte in occasione degli Spring Days, per una “primavera più tecnologica che mai“.

Tra le offerte in evidenza vi segnaliamo OnePlus 12, che come probabilmente saprete è in vendita anche tramite OPPO Store insieme ad altri modelli del marchio: il flagship della casa cinese, dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, viene proposto in sconto a 999 euro nella variante da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna; incluso in confezione il caricabatterie SUPERVOOC da 100 W, utile per far tornare la generosa batteria da 5400 mAh al 100% in pochi minuti.

Chi vuole spendere meno può optare per OPPO Find X5 Lite, disponibile in offerta in versione brandizzata da 8-256 GB a 279,99 euro. Con l’aggiunta di un solo euro si possono ottenere cover protettiva in TPU, pellicola protettiva in vetro temperato e cover protettiva in silicone. Tra le promozioni principali spicca anche il tablet OPPO Pad Neo in versione LTE (8-128 GB), acquistabile in sconto a 299,99 euro; si può aggiungere un euro per ottenere la OPPO Smart Case, dal valore di 39,99 euro.

Tra gli altri smartphone Android in offerta con gli OPPO Spring Days segnaliamo OPPO Reno10 e OPPO Reno10 Pro, che vengono proposti a rispettivamente 359,99 euro e 449,99 euro; con un euro in più si può avere una cover in policarbonato e TPU, dal valore di 19,99 euro. Tornando a OnePlus, vale la pena citare la presenza di sconti per OnePlus 12R, acquistabile a 629,99 euro, e OnePlus Nord 3 5G, disponibile a 409 euro (versione 16-512 GB).

Le offerte Spring Days di OPPO non sono finite qui, perché sul sito sono disponibili diversi altri sconti su smartphone, tablet Android, dispositivi wearable e altri prodotti. Eccone una selezione:

Come detto, le nuove offerte dell’OPPO Store sono valide solo fino al 31 marzo 2024. Per scoprirle tutte basta seguire il link qui in basso.

