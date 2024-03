Continuano le apparizioni in Rete di Google Pixel Watch 3, attesa nuova generazione degli smartwatch del colosso di Mountain View, che da quando ha deciso di scendere in campo in questo settore ha via via investito sempre più risorse, in modo da riuscire ad offrire agli utenti una valida alternativa a quello che è l’attuale leader del mercato, ossia Apple Watch.

Così com’è avvenuto lo scorso anno, Google dovrebbe aspettare fino al prossimo autunno per il lancio della nuova generazione del suo smartwatch, i cui lavori sono già stati avviati e l’ennesima conferma ci arriva dai database dei siti di Dekra e Safety Korea in Corea del Sud.

Le ultime anticipazioni su Google Pixel Watch 3

In particolare, il dispositivo apparso su tali siti è contraddistinto dalla sigla G1QME, associata proprio a Google Pixel Watch 3.

Stando a quanto si apprende, con la terza generazione Google intende proseguire con il percorso di leggero aumento della capacità della batteria: se il primo modello poteva contare su una batteria da 294 mAh, infatti, con il secondo si è passati a 304 mAh mentre il nuovo dovrebbe arrivare a 307 mAh.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, per Google Pixel Watch 3 il colosso di Mountain View avrebbe deciso di accontentare chi richiede un modello più grande e ciò significa che dovrebbe essere lanciato in due versioni.

Allo stato attuale i dettagli relativi alle caratteristiche tecniche del nuovo smartwatch di Google sono pochi ma è possibile farsi un’idea di ciò che ci attende prendendo in considerazione la dotazione di Google Pixel Watch 2, che può contare su un display AMOLED da 1,2 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon W5 Plus Gen 1 e, ovviamente, WearOS 4, ossia la piattaforma sviluppata dal colosso statunitense per esaltare le potenzialità dei suoi orologi.

