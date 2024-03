La VPN (Virtual Private Network) è sempre più adottata come strumento per garantire sicurezza e privacy durante la navigazione sul Web.

Purtroppo una recente indagine ha portato alla luce che decine di app VPN offerte gratuitamente su Google Play Store non aiutavano affatto a migliorare sicurezza e privacy degli utenti, ma facevano l’opposto.

28 app VPN gratuite su Google Play Store contenevano malware

Il team di sicurezza HUMAN ha scoperto che 28 app offerte come servizi VPN gratuiti su Google Play nascondevano un kit di sviluppo software (SDK) dannoso creato da LumiApps.

Questo malware trasformava segretamente i dispositivi degli utenti in server proxy, esponendoli a potenziali rischi legali e di sicurezza.

I proxy residenziali indirizzano il traffico internet attraverso dispositivi personali in luoghi privati e vengono utilizzati per vari scopi legittimi, come la ricerca di mercato o l’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO).

Tuttavia questi possono anche essere sfruttati per attività malevole, quali spam, phishing o attacchi DDoS, rendendo gli utenti inconsapevoli complici di azioni illecite.

LumiApps ha dichiarato di utilizzare gli indirizzi IP dei dispositivi per caricare pagine Web in background e raccogliere dati per le aziende, il che ha portato Google a eliminare le app in questione dal Play Store.

Dopo l’accaduto Google ha inoltre rafforzato il proprio sistema di protezione Google Play Protect per prevenire abusi simili in futuro.

Tra le app VPN gratuite coinvolte figurano:

Lite VPN

Anims Keyboard

Blaze Stride

Byte Blade VPN

Android 12 Launcher (par CaptainDroid)

Android 13 Launcher (par CaptainDroid)

Android 14 Launcher (par CaptainDroid)

CaptainDroid Feeds

Free Old Classic Movies (par CaptainDroid)

Phone Comparison (par CaptainDroid)

Fast Fly VPN

Fast Fox VPN

Fast Line VPN

Funny Char Ging Animation

Limo Edges

Oko VPN

Phone App Launcher

Quick Flow VPN

Sample VPN

Secure Thunder

Shine Secure

Speed Surf

Swift Shield VPN

Turbo Track VPN

Turbo Tunnel VPN

Yellow Flash VPN

VPN Ultra

Run VPN

Alcune delle app coinvolte sono state successivamente riammesse nel Play Store dopo aver rimosso il codice incriminato, tuttavia l’accaduto riconferma l’importanza di dubitare di chi regala, soprattutto se il soggetto non è riconosciuto.