Samsung Good Lock è un’applicazione che permette agli utenti di personalizzare l’aspetto dell’interfaccia dello smartphone e anche determinate funzionalità come notifiche, schermata di blocco, sfondi, tastiera, temi e altro.

Fin dal lancio è necessario installare dei moduli uno per uno da Samsung Galaxy Store, il che è piuttosto scomodo, ma ora Samsung ha finalmente deciso di migliorare la situazione.

Samsung Good Lock permette di installare i moduli in-app

Con l’ultimo aggiornamento dell’app Samsung Good Lock, ogni modulo può essere installato dall’app con un solo tocco sulla relativa icona di download.

In questo modo non è più necessario andare ogni volta nel Galaxy Store, se non per installare l’app Good Lock stessa, tuttavia tutti i moduli sono ancora disponibili come app separate e possono essere scaricati ancora da Galaxy Store.

Samsung Good Lock riceverà anche nuove funzionalità di personalizzazione quando Android 14 e One UI 6.0 inizieranno a essere lanciati a livello globale per gli smartphone Galaxy idonei.

La One UI 6 stabile basata su Android 14 è sempre più vicina al lancio su Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra e con l’occasione Samsung Good Lock riceverà anche nuove funzionalità di personalizzazione.

L’app Samsung Good Lock è individuabile nel Galaxy Store utilizzando questo link.

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung, la classifica di Ottobre 2023