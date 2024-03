Man mano che ci avviciniamo al momento del lancio ufficiale di Google Pixel 8a, in programma in occasione di Google I/O 2024, in Rete vanno aumentando le anticipazioni relative a tale nuovo smartphone di fascia media del colosso di Mountain View.

L’ultima della serie arriva dall’India e riguarda in particolare la batteria del telefono, apparsa nel database del Bureau of Indian Standards (BIS) e ciò conferma che il colosso statunitense ha in programma di lanciare il nuovo modello di fascia media a livello globale.

La batteria di Google Pixel 8a certificata in India

Nel database del BIS la batteria in questione è associata alla sigla GVYZZ, che è quella con cui viene identificato Google Pixel 8a e la data di inclusione è quella del 21 marzo 2024.

Ricordiamo che, stando a recenti indiscrezioni, la batteria del nuovo telefono di Google potrebbe arrivare a “sfiorare” una capacità di 5.000 mAh, garantendo così agli utenti un’autonomia di tutto rispetto (e, ad ogni modo, migliore rispetto a quella dei precedenti modelli).

Stando a quanto è emerso sino ad oggi, tra le principali caratteristiche dello smartphone non dovrebbero mancare un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato, un processore Google Tensor G3 con una GPU Mali-G715, 8 GB di RAM (LPDDR5X), 128 GB di memoria integrata (UFS 3.1) una fotocamera principale con un sensore Sony IMX787 da 64 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e una fotocamera frontale Sony IMX712 da 13 megapixel.

L’edizione 2024 di Google I/O prenderà il via il 14 maggio e probabilmente è proprio quella la data in cui Google Pixel 8a sarà presentato ufficialmente, pronto per esordire sul mercato dopo alcuni giorni.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime indiscrezioni che, ne siamo certi, non si faranno attendere.

Leggi anche: Con Pixel 8a, Google potrebbe “insegnare” ad Apple come si fa un medio-gamma