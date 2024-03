Xiaomi è senza dubbio uno dei produttori di smartphone più attenti al settore imaging e i suoi device rientrano nel gruppo di quelli che sono in grado di garantire i risultati migliori ma, a quanto pare, il colosso cinese ha intenzione di alzare l’asticella.

Stando alle notizie che provengono dal continente asiatico, infatti, Xiaomi sarebbe in prima linea per lo sviluppo di un nuovo standard di immagine HDR.

Di recente la World Ultra-HD Video Industry Alliance (UWA Alliance) ha approvato un progetto intitolato “High Dynamic Range (HDR) Still Images Part 2: Single-Layer Format” che si concentra sulla creazione di un formato a livello singolo per immagini High Dynamic Range (HDR).

Xiaomi, Huawei, OPPO e HONOR insieme per un nuovo progetto

Questa nuova iniziativa è portata avanti proprio da Xiaomi, che può contare sulla collaborazione di altri colossi del mondo della tecnologia mobile, come Huawei, HONOR, OPPO, Tencent e China Electronics Technology Standardization Institute.

La data prevista per il completamento di tale progetto è la fine del 2024 e l’obiettivo della UWA Alliance è riuscire a stabilire un quadro standardizzato per la gestione delle immagini HDR. In particolare, vengono stabiliti gli standard per due tipi di formati di immagini HDR, a livello singolo e doppio: il formato dual-layer combina HDR e SDR (Standard Dynamic Range) mentre il formato single-layer presenta esclusivamente HDR.

Lo sviluppo del formato a doppio livello è quasi concluso mentre più tempo ci vorrà per quello single-layer, soluzione che dovrebbe garantire diversi vantaggi, come la possibilità di creare una foto senza la necessità di aggiungere i contenuti SDR, una migliore capacità di editing, una una maggiore efficienza di compressione e la possibilità di cancellare singolarmente le informazioni private quando si condividono le immagini.

Una volta completato, il nuovo standard dovrebbe definire il formato di distribuzione delle immagini HDR single-layer. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.