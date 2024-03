La novità più grande dei Galaxy S24, quella su cui Samsung ha puntato di più anche in termini di marketing, è l’implementazione delle funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale. Il colosso coreano ci ha abituato negli anni però a una politica di aggiornamenti software tra le migliori del panorama Android, con le novità introdotte lato software dagli ultimi dispositivi di vertice che arrivano spesso e volentieri sui flagship delle generazioni precedenti.

Ed è il caso anche di Galaxy AI: già da gennaio sappiamo che con la One UI 6.1 Samsung avrebbe presto portato le funzionalità intelligenti degli S24 anche sui Galaxy S23, S23+, S23 Ultra e pure sul più economico S23 FE, oltre che sui pieghevoli Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5.

Galaxy AI, arriva il pacchetto completo sui top 2023

Fino ad oggi, però, il tutto era accompagnato da un asterisco. Samsung non ha infatti ancora dichiarato quante e quali funzioni di S24 si sarebbero viste sugli altri dispositivi, e ha anzi suggerito la possibilità di qualche taglio per qualche modello, senza ulteriori precisazioni.

Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, è bene sottolinearlo, però l’informazione che arriva dal noto leaker IceUniverse è decisamente rassicurante. La cattura di schermata condivisa da IceUniverse sul proprio profilo X, effettuata su un Galaxy Z Fold5, mostra infatti che la lista delle funzionalità AI disponibili sul pieghevole è la stessa riscontrabile sui Galaxy S24.

Questo significa che, con ogni probabilità , Galaxy Z Fold5, Z Flip5 e i Galaxy della famiglia S23 riceveranno il “pacchetto completo” della Galaxy AI vista sugli S24. A restare tagliato fuori da questo trattamento, pur ricevendo alcune funzionalità AI, potrebbe essere Galaxy S23 FE, per la stessa ragione che vede esclusi anche i Galaxy S22, ovvero il SoC Exynos 2200 con cui è equipaggiato (sui flagship dell’anno scorso invece troviamo lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm).

Attualmente, come già precisato, non c’è comunque ancora dichiarazione in merito da parte di Samsung. La distribuzione della One UI 6.1 dovrebbe cominciare in alcuni mercati già a fine mese, per poi espandersi a livello globale nel corso di aprile: e allora il quadro si farà decisamente più chiaro.