Google ha annunciato che prossimamente le app e i quadranti di terze parti verranno rimossi da tutti gli smartwatch Fitbit utilizzati nell’Unione Europea.

La galleria app di Fitbit eliminerà app e quadranti di terze parti per gli utenti nello Spazio economico europeo e non offrirà più la possibilità di scaricare e installarle.

Ciò entrerà in vigore a giugno 2024, tuttavia non è chiaro se gli utenti non saranno più in grado di utilizzare anche app e quadranti che hanno già installato sui propri dispositivi.

I dispositivi Fitbit interessati sono i seguenti:

Fitbit Sense 2

Fitbit Versa 4

Fitbit Sense

Fitbit Versa 3

Fitbit Versa 2

Fitbit Versa Lite

Fitbit Versa

Fitbit Ionic

I tracker Fitbit sembrano non essere coinvolti, come nemmeno Google Pixel Watch o Pixel Watch 2. Google afferma che Fitbit e le app Google continueranno a essere disponibili, ma l’azienda chiarisce che le app Google sono per lo più esclusive dei dispositivi indossabili Fitbit Sense 2 e Versa 4.

Google non chiarisce i motivi che hanno portato a questa decisione, ma si limita a dire che è la conseguenza di un’attenta valutazione dell’impatto dei nuovi requisiti normativi europei, riferendosi probabilmente al Digital Markets Act (DMA) recentemente entrato in vigore in UE.

