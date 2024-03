Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) potrebbe essere presentato ufficialmente da un momento all’altro: il nuovo tablet Android è già stato protagonista di diverse anticipazioni nelle ultime settimane, sia riguardanti le specifiche tecniche e il prezzo, sia il design, che non sembra discostarsi dal predecessore. Sarà identico al modello 2022, quindi? Non proprio, perché quest’oggi sono spuntate nuove interessanti immagini che suggeriscono l’arrivo di una nuova colorazione.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) in arrivo nella colorazione Mint

A giudicare dai render trapelati queste ultime settimane non sarà così semplice distinguere Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) dal modello precedente, ma in aiuto dovrebbe arrivare una nuova colorazione. A quanto pare il nuovo tablet Android sarà commercializzato non solo nelle versioni Oxford Gray e Chiffon Pink, ma anche in quella Mint che possiamo vedere nelle immagini qui sotto.

Previous Next Fullscreen

A quanto pare non si tratta di una colorazione completamente inedita per la gamma Samsung Galaxy, ma per la serie Galaxy Tab S6 Lite si tratta della prima volta. Sappiamo che il nuovo dispositivo dovrebbe disporre di uno schermo LCD da 10,4 pollici a risoluzione 2000 x 1200 con S Pen (compatibile e inclusa in confezione), affiancato dal SoC Exynos 1280 e supportato da 4 GB di RAM e da 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD).

A livello fotografico dovrebbero essere presenti due sensori: uno anteriore da 5 MP e uno posteriore da 8 MP. Lato connettività dovremmo avere due varianti, una solo Wi-Fi e una Wi-Fi + 5G (entrambe con Bluetooth 5.3, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C). Secondo i rumor, la batteria sarà da 7000 mAh, come quella del predecessore.

Trattandosi di un nuovo modello, Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) arriverà sul mercato con Android 14 e One UI 6.1, ma non abbiamo per ora indicazioni riguardanti le eventuali funzionalità Galaxy AI (che probabilmente rimarranno riservate alla fascia più alta) e la durata del supporto software. Come abbiamo visto i giorni scorsi, il tablet dovrebbe arrivare a un prezzo di partenza di 429 euro (Wi-Fi) e 519 euro (Wi-Fi + 5G).

State aspettando l’arrivo del nuovo modello?

Leggi anche: I migliori tablet Android: ecco la classifica di marzo 2024