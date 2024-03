Sebbene Samsung sia focalizzata sugli smartphone Android, di tanto in tanto il colosso coreano lancia anche dei tablet e uno di quelli in arrivo nel corso di quest’anno è Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024).

In attesa della presentazione ufficiale, in Rete nelle scorse ore si sono diffuse alcune anticipazioni su quelle che potrebbero essere le sue principali caratteristiche, incluso il possibile prezzo di lancio del tablet.

Cosa sappiamo per il momento di Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) dovrebbe andare a prendere il posto del modello lanciato nel 2022, rispetto al quale non dovrebbe presentare rivoluzioni né per quanto riguarda il design né per la dotazione tecnica.

Dotato di un display da 10,4 pollici, il nuovo tablet del colosso coreano dovrebbe poter contare su un processore Samsung Exynos 1280.

Per quanto riguarda la memoria, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su 4 GB di RAM e su 64 GB o 128 GB di memoria integrata.

Il tablet dovrebbe essere lanciato sia con la sola connettività WiFi che in versione LTE + WiFi e le colorazioni disponibili dovrebbero essere tre (Chiffon Pink, Oxford Gray e Light Green).

Tra le altre caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) non dovrebbero mancare una fotocamera frontale da 5 megapixel e una fotocamera posteriore da 8 megapixel, le connettività Bluetooth 5.3 e WiFi dual-band, una batteria da 6.840 mAh (con supporto alla ricarica a 15 W) e, dal punto di vista software, l’interfaccia One UI 6 basata su Android 14.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet dovrebbe esse venduto in Europa in quattro varianti ai seguenti prezzi:

4 GB di RAM e 64 GB di memoria solo WiFi a 429 euro

4 GB di RAM e 128 GB di memoria solo WiFi a 489 euro

4 GB di RAM e 64 GB di memoria WiFi + LTE a 459 euro

4 GB di RAM e 128 GB di memoria WiFi + LTE a 519 euro

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Samsung per scoprire quando il tablet sarà disponibile.