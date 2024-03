Dopo aver testato e “rimandato” le fotocamere del modello Ultra e promosso a pieni voti i display dell’intera gamma, il portale specializzato DxOMark ha messo alla prova il comparto fotografico e l’audio di Samsung Galaxy S24, uno dei pochi superstiti tra i flagship Android compatti.

Dal momento che i due modelli “base” della serie Galaxy S24 sono molto molto vicini ai predecessori diretti, eccezion fatta per un cambiamento drastico sotto al cofano per i modelli venduti in Europa (che tornano a utilizzare un chip Exynos, mentre lo Snapdragon 8 Gen 3 è “esclusivo” del modello Ultra), non dovrebbe sorpendere che i risultati ottenuti siano piuttosto in linea con quelli dai modelli 2023.

Samsung Galaxy S24 al banco di prova di DxOMark

Samsung ha inaugurato questo 2024 annunciando i propri flagship “canonici” Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, sequel di quei Galaxy S23 che sono stati molto apprezzati grazie anche alla presenza, su scala globale, del SoC Snapdragon 8 Gen 2 “for Galaxy” di Qualcomm.

Oggetto dei più recenti test di DxOMark, che ha messo alla prova la qualità del comparto fotografico e la qualità del comparto audio, è stato il piccolino di famiglia, ovvero Samsung Galaxy S24, già protagonista del test sul display dal quale è uscito vincitore, piazzandosi al terzo posto nella classifica globale (dietro al fratello maggiore S24 Ultra e alla pari di S24+) e al primo posto nella classifica degli smartphone “Premium” (ovvero quelli che hanno un prezzo di listino compreso tra i 600 e gli 800 dollari).

Prima di scoprire i risultati ottenuti dal dispositivo (in versione con chip Exynos 2400), andiamo a riepilogare brevemente le specifiche tecniche che riguardano i due ambiti delle prove (che non portano cambiamenti rispetto al modello 2023):

COMPARTO FOTOGRAFICO PRINCIPALE (TRIPLO) Sensore principale da 1/1,56” con risoluzione a 50 MP , pixel da 1 μm , apertura f/1.8 , PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 1/2,55” con risoluzione a 12 MP , pixel da 1,4 μm , apertura f/2.2 , che garantisce un angolo di visione a 120° Sensore tele da 1/3,94” con risoluzione a 10 MP , pixel da 1 μm , apertura f/2.4 , PDAF e OIS, che consente uno zoom ottico 3x

COMPARTO AUDIO

Audio stereo Doppio speaker (principale sul lato inferiore + capsula auricolare) Supporto al Dolby Atmos Fine Tuning da parte di AKG Doppio microfono



I risultati del test sul comparto fotografico principale

Partiamo dal test riguardante il comparto fotografico principale di Samsung Galaxy S24, che ha totalizzato 133 punti, frutto della media pesata tra i 134 punti assegnati alle qualità fotografiche generali, i 65 punti per le doti sull’effetto bokeh, i 69 punti per la fedeltà dell’anteprima dello scatto rispetto allo scatto effettivamente catturato, i 135 punti per le doti di zoom e i 125 punti per le doti in registrazione video.

Con questo punteggio, lo smartphone si piazza al ventottesimo posto nella classifica generale (dominata da HONOR Magic6 Pro con 157 punti) e al quarto posto nella classifica dei soli smartphone di fascia Premium (dominata da Google Pixel 8 con 148 punti).

Andando più a fondo, analizzando la tipologia di scatti, lo smartphone ha totalizzato un punteggio di 153 punti per quanto concerne scatti e video in esterna con condizioni di luminosità ambientale maggiori a 1000 lux, 136 punti per quanto concerne scatti e video in interna con condizioni di luminosità accettabili, 100 punti per quanto concerne scatti e video in condizioni di scarsa luminosità e 129 punti per quanto concerne gli scatti e video di gruppo e i ritratti.

Pro secondo DxOMark

Secondo DxOMARK , il flagship compatto del colosso sudcoreano offre esposizione e contrasto accurati nella maggior parte delle condizioni testate, presentando una piacevole resa dei colori in situazioni all’aperto e con importante illuminazione ambientale. Vengono anche apprezzate l’accuratezza dell’autofocus e la discreta capacità di tenere sotto controllo gli artefatti.

Secondo , il flagship compatto del colosso sudcoreano offre esposizione e contrasto accurati nella maggior parte delle condizioni testate, presentando una piacevole resa dei colori in situazioni all’aperto e con importante illuminazione ambientale. Vengono anche apprezzate l’accuratezza dell’autofocus e la discreta capacità di tenere sotto controllo gli artefatti. Contro secondo DxOMark

Risulta parecchio nutrito anche l’elenco dei contro. Viene sottolineata la presenza di rumore, sia negli scatti che nei video, nella maggior parte delle condizioni. In condizione di scarsa luminosità ambientale si registrano alcune imprecisioni cromatiche e sfumature errate dei colori. In determinate condizioni si presentano artefatti, come il cambiamento di tonalità, artefatti di fusione o bagliori. Durante la registrazione dei video, la messa a fuoco non funziona sempre a dovere

Qualora siate interessati a leggere la recensione estesa di DxOMark sul comparto fotografico principale del Samsung Galaxy S24, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

I risultati dei test sulla qualità dell’audio

Passiamo ora al test sulla qualità dell’audio, nel quale Samsung Galaxy S24 ha totalizzato 134 punti, frutto della media pesata tra i 132 punti ottenuti in ambito “Riproduzione” e i 138 punti ottenuti in ambito “Registrazione”; con questo punteggio, lo smartphone si piazza al cinquantesimo posto della classifica globale e al tredicesimo posto nella classifica dei soli smartphone di fascia Premium (in testa a entrambe c’è il Black Shark 5 Pro con 161 punti).

Secondo DxOMark, in riproduzione Samsung Galaxy S24 offre un timbro stabile a ogni volume, buone dinamiche e una buona “ampiezza” nonostante le dimensioni ridotte. Di contro, vengono evidenziate un’eccessiva spinta sugli alti, un’inconsistenza del suono all’aumentare del volume e prestazioni nella media per quanto concerne la gestione degli artefatti sonori.

In registrazione, invece, lo smartphone viene lodato per il buon timbro, per le sue capacità di zoom audio e per la buona cancellazione del rumore (soprattutto del vento) nei video, anche selfie. Di contro, lo smartphone non riesce a gestire benissimo il vento quando si usa il registratore, cattura i suoni alti con una sfumatura “metallica” e, in generale, non brilla con qualsiasi app venga utilizzata per registrare.

Qualora siate interessati a leggere la recensione estesa di DxOMARK sulla qualità dell’audio del Samsung Galaxy S24, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Secondo DxOMark, Samsung Galaxy S24 “pareggia” Galaxy S23

Come avrete avuto modo di percepire, Samsung Galaxy S24 non è stato promosso a pieni voti da DxOMark che, display a parte, lo considera un dispositivo nella media, incapace migliorare il predecessore Galaxy S23 che aveva totalizzato 133 punti sia sul comparto fotografico (parità) che sul comparto audio (appena un punto in meno).

In conclusione ribadiamo che molti degli aspetti testati da DxOMark possono essere influenzati da una percezione soggettiva e, spesso, si discostano da ciò che vi raccontiamo nelle nostre recensioni degli smartphone. A tal proposito, vi rimandiamo alla nostra recensione del Samsung Galaxy S24 (tramite il link qua sotto).

Non perderti: Recensione Samsung Galaxy S24: uno smartphone bello, compatto e longevo