Non solo Samsung Galaxy S24 Ultra, che abbiamo visto messo alla prova qualche giorno fa, ma anche i fratelli minori: secondo DxOMark, Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24+ seguono a ruota Galaxy S24 Ultra con i migliori display sulla piazza (i primi due a parimerito con Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, staccati di un solo punto dal re).

I display della serie Samsung Galaxy S24 sono i migliori per DxOMark

Come abbiamo visto, Galaxy S24 Ultra è in cima alla classifica di DxOMark per quanto riguarda il display grazie ai 155 punti conquistati, frutto del miglior punteggio nella categoria Motion e di ottimi risultati in tutto il resto (tra cui le categorie leggibilità e touch, che valuta anche i tempi di risposta). Gli esperti del sito hanno in particolare apprezzato la leggibilità dello schermo sotto la luce del sole, i miglioramenti nella gestione dei riflessi grazie al vetro Corning Gorilla Glass Armor, la resa cromatica accurata e l’ottima gestione del frame mismatch con ogni genere di video o gioco. Tra i “Contro” vengono citati l’eccessiva luminosità offerta a volte con la visione dei video in ambienti bui, la mancanza di luminosità e dettagli in alcuni ambienti interni con illuminazione artificiale e una cattiva gestione dei tocchi involontari.

Il modello “base”, Samsung Galaxy S24, si prende lo scettro per il miglior display nella fascia premium (gli altri due modelli rientrano in quella Ultra-premium, dove troviamo Google Pixel 8 Pro e i modelli oltre gli 800 dollari di listino): il punteggio è lo stesso di Galaxy S24+, ossia 154. I “Pro” e i “Contro” indicati da DxOMark risultano simili a quelli del fratello maggiore, con un’ottima leggibilità all’aperto e un’accurata resa cromatica nella maggior parte delle condizioni, a fronte di una luminosità forse eccessiva negli ambienti bui. Vi ricordiamo che gli smartphone Samsung offrono pannelli Dynamic AMOLED 2X da 6,2, 6,7 o 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ o QHD+, con Super Smooth refresh rate fino a 120 Hz (1-120 Hz) e luminosità di picco di 2600 nit. Il modello Ultra può contare in più sul vetro Gorilla Glass Armor anti-riflesso (e più resistente ai graffi) e sulla compatibilità con la S-Pen.

I 154 e 155 punti raggiunti nella categoria Display consentono ai nuovi smartphone del produttore sud-coreano di superare prodotti come Galaxy Z Fold5 (152 punti), Google Pixel Fold (151), HONOR Magic5 Pro (151), iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max (149) e così via. Evidentemente durante le sue analisi il sito non ha avuto a che vedere con i problemi al display di cui abbiamo parlato ieri, che sembrano affliggere alcune unità della serie Samsung Galaxy S24.

Se volete consultare la classifica generale di DxOMark e i giudizi sui display dei tre flagship Samsung potete seguire questo link, mentre per giudizi completi potete affidarvi alle nostre recensioni. Siete d’accordo con quanto sostenuto dal sito?

