Activision ha finalmente rilasciato Call of Duty: Warzone Mobile, uno sparatutto Battle Royale per dispositivi mobili che offre la possibilità di esplorare le iconiche mappe di Verdansk e Rebirth Island. I giocatori potranno lanciarsi sulle mappe multigiocatore Shipment, Shoot House e Scrapyard di Call of Duty progettate per gli scontri più intensi.

Il gioco è stato ottimizzato per i dispositivi mobili e include contenuti esclusivi come armi, operatori, eventi e contenuti del Battle Pass attualmente disponibili solo su Warzone Mobile. La versione mobile di Warzone offre un gameplay rapido e ad alta intensità, con molte opzioni di personalizzazione e grafica all’avanguardia.

Call of Duty: Warzone Mobile offre un’esperienza interconnessa

Combattendo in Warzone Mobile è possibile far salire di livello le proprie armi, ottenere PE condivisi e portarli in Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone. Activision afferma che Call of Duty: Warzone Mobile offre il più alto numero di giocatori live mai visto negli sparatutto Battle royale sui dispositivi mobili.

Call of Duty: Warzone Mobile è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali necessari per accedere al Battle Pass. Per eseguire il gioco è necessario un dispositivo mobile con Android 10 o versioni successive, una GPU Adreno 618 o superiore e almeno 4 GB di RAM, inoltre vale la pena tenere presente che Call of Duty: Warzone Mobile è classificato PEGI 18. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google.

