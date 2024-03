Con la presentazione dell’ultima famiglia di smartphone di punta Samsung Galaxy S24 ha fatto il suo debutto non solo l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda, la One UI 6.1, ma anche Galaxy AI, l’intelligenza artificiale del brand.

Se da un lato abbiamo già visto come Samsung abbia portato questo strumento su alcune delle proprie cuffie true wireless, e di come abbia intenzione di portarlo anche sugli smartwatch, per quel che concerne gli smartphone la stessa azienda ha annunciato quelli che saranno i primi dispositivi a beneficiare dell’ultima versione della One UI, ovvero Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e i tablet dalla serie Galaxy Tab S9.

A quanto pare però, secondo quanto condiviso da una testata coreana, sembra che internamente all’azienda si stia valutando di portare Galaxy AI anche su alcuni vecchi smartphone, nello specifico sui dispositivi della famiglia Galaxy S22.

Gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 potrebbero ricevere Galaxy AI

Ormai abbiamo capito come la One UI 6.1 e Galaxy AI non vadano necessariamente a braccetto, non tutti i dispositivi che riceveranno la nuova versione dell’interfaccia proprietaria infatti possono vantare i requisiti per far funzionare in maniera adeguata Galaxy AI.

Alcuni però presentano caratteristiche simili, che potrebbero indurre a pensare che Samsung potrebbe portare l’intelligenza artificiale anche su questi: è il caso degli smartphone della serie Galaxy S22, molto simili dal punto di vista delle specifiche a Samsung Galaxy S23 FE che riceverà Galaxy AI nel prossimo futuro.

Tuttavia gli ex flagship dell’azienda non figurano tra i dispositivi menzionati dalla società , idonei per la ricezione dell’aggiornamento in questione. A quanto pare però, forse non tutto è perduto visto che Samsung starebbe valutando di implementare Galaxy AI anche sugli smartphone della famiglia Galaxy S22.

È stato lo stesso capo della divisione MX di Samsung Electronics durante l’assemblea generale degli azionisti di Samsung in Corea del Sud, ad annunciare che attualmente stanno indagando se e quali vecchi telefoni Galaxy possano eseguire anche le funzioni Galaxy AI, menzionando espressamente gli smartphone da noi appena citati.

Sia ben chiaro che ciò non implica automaticamente che i Galaxy S22 riceveranno le funzionalità Galaxy AI ma, loro come altri dispositivi, potrebbero magari ricevere solo alcune delle funzionalità mosse dall’intelligenza artificiale dell’azienda. Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Potrebbe interessarti anche: One UI 6.1 in arrivo? Alcuni smartphone Galaxy potrebbero dover attendere ancora