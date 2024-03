Il team di sviluppatori di Samsung ha implementato importanti miglioramenti per la fotocamera della serie Samsung Galaxy S24 con l’aggiornamento di sicurezza di febbraio ma non tutti i problemi riscontrati dagli utenti sono stati risolti e il colosso coreano, pertanto, avrebbe in programma di intervenire nuovamente con un ulteriore update che dovrebbe essere rilasciato a breve.

Alcuni interessanti dettagli a tal proposito sono stati forniti nelle scorse ore su X dal popolare leaker Ice Universe, a dire del quale con l’aggiornamento di sicurezza di marzo gli sviluppatori del colosso coreano implementeranno in Samsung Galaxy S24 Ultra alcune ottimizzazioni e una modalità dedicata agli utenti più piccoli.

Importanti novità in arrivo il prossimo mese per la serie Samsung Galaxy S24

Ma le novità in vista per i possessori degli smartphone della serie Samsung Galaxy S24 proseguiranno anche ad aprile, quando con il relativo aggiornamento mensile dovrebbero essere introdotti importanti miglioramenti per il comparto fotografico.

In particolare, sempre a dire del leaker, le attenzioni del team di sviluppatori del colosso coreano dovrebbero essere rivolte al miglioramento del bilanciamento del bianco e della qualità delle immagini catturate con il teleobiettivo (al momento la qualità delle foto con lo zoom fino a 9,9x è migliore di quella degli scatti con lo zoom 10x).

Un altro bug della fotocamera riscontrato da chi ha acquistato uno dei modelli della nuova serie di punta di Samsung è rappresentato dalle immagini che, a volte, sono più scure del dovuto e il produttore ha già reso notto che risolverà questo problema in futuro. Magari ciò potrebbe avvenire proprio con l’aggiornamento di aprile.

In sostanza, il colosso coreano conferma di non volere lasciare nulla al caso e di avere in programma di continuare a “coccolare” gli utenti che hanno deciso di acquistare uno dei suoi nuovi smartphone di punta.

