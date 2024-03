MediaWorld lancia oggi una nuova promozione valida sia online sia nei punti vendita: si chiama Eco Tech e mette a disposizione fino al 24 marzo 2024 una serie di offerte sulla tecnologia, che naturalmente comprendono diversi modelli di smartphone e tablet Android. Scopriamo insieme gli sconti più interessanti da sfruttare in questi giorni.

Al via le offerte Eco Tech di MediaWorld

MediaWorld punta sul rinnovamento della tecnologia con il volantino Eco Tech, che ribadisce i vantaggi del servizio di valutazione e ritiro dell’usato e l’esistenza di BetterWay, il programma di sostenibilità. Le offerte della nuova promozione sono parecchie e spaziano per diverse categorie di prodotti tech: ovviamente non potevano mancare smartphone e tablet Android, che si affiancato a cuffie, smartwatch, accessori, PC, prodotti per la smart home, smart TV, elettrodomestici e così via.

Per quanto riguarda gli smartphone Android vengono proposti in sconto soprattutto modelli di fascia media, ma troviamo anche Samsung Galaxy S23, che tramite Samsung Members consente di ottenere le cuffie Galaxy Buds2 Pro in omaggio (entro il 17 marzo 2024), e alcuni modelli con supervalutazione garantita dell’usato. Ecco una selezione delle offerte attive:

Nel nuovo volantino MediaWorld non mancano i tablet Android, alcuni dei quali possono contare sulla supervalutazione garantita dell’usato fino a 300 euro (Galaxy Tab S9, in particolare). Tra i modelli in sconto vi segnaliamo:

Come anticipato vengono proposte offerte anche sui wearable, tra le quali possiamo citare Samsung Galaxy Watch5 Pro 45 mm a 279,99 euro, Samsung Galaxy Watch6 44 mm a partire da 264,99 euro, Amazfit GTS 4 a 179 euro, le cuffie Samsung Galaxy Buds FE a 69 euro, Huawei FreeBuds SE 2 a 39 euro, OPPO Buds2 Pro a 29 euro e Redmi Buds 4 Lite a 20 euro.

Le offerte MediaWorld Eco Tech sono valide sia online sia in negozio fino al 24 marzo 2024: a questo link potete sfogliare il volantino completo, mentre a quello qui in basso potete consultare tutti gli sconti disponibili online. Avete trovato qualche prodotto di vostro interesse?

Tutte le offerte Eco Tech di MediaWorld

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Android: la classifica di Marzo 2024