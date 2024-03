Vodafone ha lanciato una nuova interessante campagna dedicata ad alcuni ex clienti che ha come obiettivo quello di farli tornare, ciò attraverso un’offerta all inclusive e la possibilità di avere anche un Google Pixel 7a a rate.

L’offerta in questione è quella chiamata Bronze Plus, che include minuti, SMS e traffico dati (anche con copertura 5G), alla quale è possibile aggiungere lo smartphone di fascia media di Google.

La nuova offerta per chi vuole tornare in Vodafone

Questo è il testo dell’SMS che il popolare operatore sta inviando agli utenti selezionati per la sua nuova iniziativa:

Torna in Vodafone! Giga in 5G, min e sms ILLIMITATI a 9.99E/m, bloccato per 24 mesi se paghi con carta di credito o conto corrente e Google Pixel 7A a 4.99E/m per 24 mesi con contributo anticipato di 39.99E. Attivazione 0.01E, SIM 0E. Dettagli e attivazione in negozio entro il 24/03.

L’offerta Bronze Plus mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati fino al 5G (che diventano illimitati se si sceglie il metodo di pagamento con addebito del costo mensile su carta di credito, conto corrente o carta conto prepagata), il tutto al costo di 9,99 euro al mese.

Questa offerta è riservata a chi effettua la portabilità del proprio numero provenendo da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, 1Mobile, Bladna Mobile, British Telecom, BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, CMLink Italy, Conad Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Digitel Italia, Elimobile, Enegan Spa, Erg Mobile, Feder Mobile, Green Icn, Italia Power, Linkem, Lyca Mobile, Nexus Telecom, Noitel, NTmobile, Nv Mobile, Mundio Full MVNO, Optima Mobile, Ovunque, Plink, Plintron, Rabona Mobile, Spusu Italia, Telmekom Mobile, Tiscali, Vectone Full MVNO, Welcome Full MVNO, Wings Mobile e WithU.

Gli utenti che lo desiderano possono anche abbinare all’offerta un Google Pixel 7a, pagando un anticipo di 39,99 euro e poi 24 rate mensili da 4,99 euro ciascuna (con un corrispettivo in caso di recesso anticipato pari al massimo a 300 euro).

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 7a