Molti di voi ricorderanno come, sul finire dell’evento Galaxy Unpacked durante il quale il colosso coreano ha presentato i nuovi smartphone della famiglia Samsung Galaxy S24, l’azienda abbia proiettato un breve teaser trailer mostrando per la prima volta il futuro anello smart dell’azienda, Galaxy Ring.

Non si sa molto del prossimo dispositivo wearable della società, il breve video di circa una decina di secondi ci ha permesso di intravederne il design, ma per quel che concerne le sue funzionalità per il momento si hanno ben poche informazioni.

Tuttavia, di recente un dirigente Samsung ha condiviso sul web quelle che dovrebbero essere le tempistiche di lancio del prossimo, nonché primo anello smart del brand.

Samsung Galaxy Ring dovrebbe fare il suo debutto quest’anno

Come anticipato in apertura, ora abbiamo qualche piccola informazione in più su quelle che potrebbero essere le tempistiche di lancio di Galaxy Ring, secondo quanto riportato infatti da Daniel Seung, responsabile globale B2B Wearable/IoT/Accessory di Samsung Electronics, la società è intenzionata a introdurre questo “nuovo prodotto indossabile per salute e benessere nella seconda metà del 2024“.

Considerando che si tratta del primo dispositivo di questo tipo prodotto da Samsung, è plausibile che l’azienda abbia in mente un annuncio in pompa magna, presumibilmente con un evento di presentazione dedicato; le tempistiche inoltre ci portano subito a pensare al prossimo Galaxy Unpacked di quest’estate, evento durante il quale dovrebbero vedere la luce anche i nuovi smartwatch e i nuovi smartphone pieghevoli del brand.

Samsung Galaxy Ring potrebbe dunque dividere il palcoscenico con i dispositivi appena menzionati, andando ad accaparrarsi il suo momento di gloria durante l’evento annuale del colosso. La società non ha ancora rilasciato alcun dettaglio circa la possibile data dell’evento per il 2024, ma sappiamo che solitamente questo si svolge nel periodo che va da luglio a settembre.

Per quanto riguarda le funzionalità del futuro indossabile, nulla di nuovo è ancora trapelato, dunque per il momento ci si aspetta che l’anello smart dell’azienda possa vantare diverse funzioni per il monitoraggio dell’attività fisica e della salute, quasi certamente all’interno dell’ecosistema Samsung Health (avevamo già visto tempo fa qualche indizio sulle pagine di Tuttotech) grazie a tutta una serie di sensori, alcuni dei quali visibili anche nel breve video di presentazione dell’azienda. Inoltre, ma si tratta di mere supposizioni, Galaxy Ring potrebbe a sua volta salire sul carro dell’intelligenza artificiale, vantando qualche funzionalità di cui ancora ignoriamo l’esistenza.

Potrebbe interessarti anche: I primi sorprendenti dettagli sull’atteso Samsung Galaxy Ring