Niente male la proposta di Amazon a disposizione in queste ore sulle Samsung Galaxy Buds2 Pro. Se state cercando un nuovo paio di cuffie true wireless e non avete intenzione di acquistare un Samsung Galaxy S23 (con il quale sono in regalo fino al 17 marzo) o un proiettore The Freestyle 2a gen (che regala le cuffie), allora potreste dare uno sguardo all’offerta disponibile sul noto sito di e-commerce. Vediamo come approfittare di un generoso sconto.

Samsung Galaxy Buds2 Pro in offerta su Amazon con uno sconto di 100 euro

Le Samsung Galaxy Buds2 Pro sono ormai uscite da un annetto e mezzo, ma costituiscono tuttora il modello migliore del produttore sud-coreano (in attesa di Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro): offrono la cancellazione attiva del rumor (ANC), grazie alla quale è possibile ascoltare la musica o conversare senza rumori esterni o distrazioni (per non isolarsi completamente c’è la funzione suono ambientale), altoparlanti personalizzati coassiali a 2 vie (tweeter + woofer) e tre microfoni (due esterni e uno interno), utili anche per il riconoscimento vocale.

Offrono connettività Bluetooth 5.3 con switch automatico (tra dispositivi Samsung), codec Samsung seamless (SSC HiFi), comandi touch, giroscopio, accelerometro, sensore di prossimità (per interrompere e riprendere automaticamente la riproduzione), sensore Hall e certificazione IPX7 con resistenza all’acqua (fino a 1 metro per 30 minuti), perfetta per le sessioni di allenamento più dure e per non avere paura della pioggia.

A livello di autonomia, le Buds2 Pro di Samsung dispongono di batterie da 61 mAh, che garantiscono un funzionamento fino a 5 ore con ANC attivato o fino a 8 ore con ANC disattivato (3,5 o 4,5 ore in chiamata). Il numero di ore sale con le ricariche offerte dalla custodia (che integra 515 mAh): si può in quel caso arrivare fino a 18 o 29 ore di riproduzione musicale o fino a 14 o 15 ore di telefonate.

Le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro hanno fatto il loro debutto al prezzo consigliato di 229 euro, ma in queste ore potete acquistarle per molto meno grazie a uno sconto di 100 euro. Potete trovarle in offerta su Amazon a 129 euro nelle colorazioni Graphite, White e Bora Purple, con spedizione inclusa (vendute e spedite da Amazon) e consegna in un giorno (per abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile).

Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso, mentre in fondo potete consultare la nostra recensione per fugare eventuali dubbi.

