Ancora pochi giorni per ottenere in regalo Samsung Galaxy Tab S9 Ultra o le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro. Le iniziative promozionali prevedono i prodotti in omaggio con l’acquisto di una smart TV da 98 pollici o di un proiettore The Freestyle di seconda generazione: vediamo come approfittarne pima della scadenza e come funziona la proposta di Samsung.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra in regalo con le TV da 98″

Partiamo dalla promozione più intrigante, che consente di portarsi a casa Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (modello SM-X910NZAEEUE, dal valore di 1489 euro) senza esborsi aggiuntivi. Per ottenere il più recente flagship della gamma tablet del produttore sud-coreano in regalo dovete acquistare una TV da 98 pollici entro il 17 marzo 2024 (incluso) e registrarvi alla promozione sul sito Samsung Members entro 15 giorni dalla data di consegna.

Più precisamente, i modelli di smart TV coinvolti nell’iniziativa sono i seguenti:

L’acquisto deve essere effettuato presso i negozi online e i punti vendita fisici aderenti all’iniziativa: tra gli shop online, oltre al Samsung Shop Online, sono compresi MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert e Amazon.it (escluso il marketplace, come sempre). Per l’iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo sul sito, inserendo i dati personali, una foto della prova di acquisto e della bolla di consegna (o dello scontrino, in caso di acquisto in negozio) e una foto dell’etichetta contenente il numero seriale.

Se tutto procederà per il meglio, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra arriverà direttamente a casa entro un massimo di 180 giorni dalla validazione. Vi ricordiamo che si tratta del modello di punta della gamma tablet più recente, dotato di display Dynamic AMOLED 2X da ben 14,6 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e compatibilità con la S-Pen, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna, connettività Wi-Fi 6E, doppia fotocamera posteriore, doppia fotocamera anteriore, quattro speaker, certificazione IP68 e batteria da 11.200 mAh (qui per le specifiche tecniche complete).

Per maggiori dettagli e per procedere con l’iscrizione su Samsung Members potete seguire questo link, mentre a questo indirizzo potete consultare il regolamento completo.

Samsung Galaxy Buds2 Pro in regalo con The Freestyle 2a gen

Se non siete interessati all’acquisto di una nuova TV di simili dimensioni, potete volgere lo sguardo al proiettore The Freestyle di seconda generazione: acquistando quest’ultimo entro il 17 marzo 2024 (compreso) tramite Samsung Shop Online o altri negozi (fisici e online) aderenti, potete ottenere in regalo le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro (modello SM-R510NZAAITV, valore di 229 euro). Si tratta del più recente modello di punta della gamma (qui la nostra recensione completa), dotato di cancellazione attiva del rumore, altoparlante personalizzato coassiale a due vie, tre microfoni, connettività Bluetooth 5.3 e un’autonomia fino a 8 ore (fino a 29 con le ricariche della custodia).

Le modalità di adesione sono simili a quelle viste qui sopra per il tablet: dovete acquistare il proiettore The Freestyle 2nd Gen modello SP-LFF3CLAXXXE tramite i canali di vendita aderenti entro il 17 marzo 2024 ed effettuare la registrazione entro 15 giorni dalla consegna del prodotto, inserendo tutti i dati richiesti (compresi ricevute d’acquisto, foto e quant’altro). Anche in questo caso il premio arriverà a casa entro un massimo di 180 giorni dalla validazione.

A questo indirizzo potete effettuare la registrazione, mentre qui potete trovare il regolamento completo.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: migliorato più di quanto sembri