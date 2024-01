Il produttore cinese è stato di parola e oggi, 29 gennaio, ha presentato ufficialmente i suoi ultimi smartphone di fascia media; Realme 12 Pro e Realme 12 Pro+ sono ora ufficiali, dopo aver visto alcune indiscrezioni su di loro negli ultimi tempi, ora abbiamo tutta una serie di conferme sui dispositivi in questione.

A inizio anno l’azienda aveva iniziato a stuzzicare l’attenzione dei fan rivelando qualche piccola informazione circa il comprato fotografico di Realme 12 Pro, mentre il fratello maggiore è di recente stato protagonista di un video diffuso in rete. Ora grazie alla presentazione ufficiale, scopriamo insieme i nuovi dispositivi Realme.

Realme 12 Pro e Realme 12 Pro+ ufficiali: le principali caratteristiche degli smartphone

Come anticipato in apertura, il produttore cinese ha dunque sollevato il velo dai suoi ultimi dispositivi di fascia media, Realme 12 Pro e Realme 12 Pro+ sono ora ufficiali per la gioia di tutti i fan dell’azienda.

I due smartphone si presentano con display AMOLED curvi FHD+ da 6,7 ​​pollici, frequenza di aggiornamento da 120 Hz con cornici ultra strette e oscuramento ad altissima frequenza PWM a 2160 Hz; se esteticamente i due smartphone si presentano uguali, sotto il cofano iniziano a palesarsi le prime differenze. Il fratello minore della famiglia è alimentato dal SoC Snapdragon 6 Gen 1, mentre la variante Pro+ vanta l’implementazione del processore Snapdragon 7s Gen 2 come motore del dispositivo.

Per quel che concerne il comparto fotografico dei due smartphone, Realme 12 Pro+ ha una fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Sony IMX890 con OIS, un teleobiettivo periscopio Omnivision OV64B da 64 MP con OIS che offre zoom ottico 3x, zoom nel sensore 6x e il telefono supporta SuperZoom fino a 120x. La variante Pro invece presenta alcune differenze, come un sensore Sony IMX882 da 50 MP con OIS e un teleobiettivo Sony IMX709 2X da 32 MP; entrambi condividono poi la stessa fotocamera ultra grandangolare da 8 MP.

I due dispositivi sono equipaggiati con una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 67 W che può caricare il telefono fino al 50% in 19 minuti e fino al 100% in 48 minuti; gli smartphone giungeranno sul mercato equipaggiati con Android 14 e realme UI 5.0 e dovrebbero ricevere 2 aggiornamenti del sistema operativo Android e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Riportiamo di seguito le principali specifiche tecniche dei due dispositivi:

Realme 12 Pro

Schermo AMOLED curvo Full HD+ da 6,7 ​​pollici (2412×1080 pixel) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento touch di 360 Hz, frequenza di campionamento touch istantaneo di 1260 Hz, oscuramento PWM di 2160 Hz, gamma di colori DCI-P3 al 100%, luminosità fino a 950 nit

Processore Octa Core (4x A78 a 2,2 GHz + 4x A55 a 1,8 GHz Kryo CPU) Snapdragon 6 Gen 1 4nm Piattaforma mobile con GPU Adreno 710

RAM LPDDR4X da 8 GB con spazio di archiviazione da 128 GB/256 GB (UFS 3.1)

Doppia SIM (nano+nano)

Android 14 con Realme UI 5.0

Fotocamera posteriore da 50 MP con 1/2″ Sony IMX882, OIS, apertura f/1.8, fotocamera ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2, teleobiettivo Sony IMX709 2X da 32 MP, zoom ottico 4x, apertura f/2.0, LED veloce

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2,45

Sensore di impronte digitali nel display

Audio USB Type-C, altoparlanti stereo, Dolby Atmos, audio ad alta risoluzione

Dimensioni: 161,47 mm × 74,02 mm × 8,75 mm; Peso: 190 g

5G SA/NSA, doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou a doppia frequenza, USB Type-C

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 67 W

Realme 12 Pro+ (qui la scheda tecnica completa)

Schermo AMOLED curvo Full HD+ da 6,7 ​​pollici (2412×1080 pixel) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento touch di 360 Hz, frequenza di campionamento touch istantaneo di 1260 Hz, oscuramento PWM di 2160 Hz, gamma di colori DCI-P3 al 100%, luminosità fino a 950 nit

Processore Octa Core Snapdragon 7s Gen 2 da 4 nm fino a 2,4 GHz con GPU Adreno 710

RAM LPDDR4X da 8 GB/12 GB con spazio di archiviazione da 128 GB/256 GB (UFS 3.1)

Doppia SIM (nano+nano)

Android 14 con Realme UI 5.0

Fotocamera posteriore con Sensore Sony IMX890 da 50 MP 1/1.56″, apertura f/1.8, OIUS, fotocamera ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2, teleobiettivo periscopio Omnivision OV64B 3X da 64 MP, zoom nel sensore 6X, zoom fino a 120x, Apertura f/2.6, flash LED

Fotocamera frontale da 32 MP con sensore Sony, apertura f/2,45

Sensore di impronte digitali nel display

Audio USB Type-C, altoparlanti stereo, Dolby Atmos, audio ad alta risoluzione

Dimensioni: 161,47 mm × 74,02 mm × 8,75 mm; Peso: 196 g

5G SA/NSA, doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou a doppia frequenza, USB Type-C

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 67 W

Prezzi e disponibilità

I due smartphone saranno disponibili per l’acquisto nelle colorazioni Submarine Blue e Navigator Beige, ma la versione Pro+ potrà vantare anche una versione Explorer Red esclusiva per il mercato indiano; non ci sono informazioni ufficiali per il momento circa l’eventuale disponibilità dei due dispositivi nel nostro Paese, dunque per ora ci limitiamo a dare uno sguardo ai prezzi di vendita per il mercato indiano.

Realme 12 Pro:

versione con 8 GB di RAM + 128 GB di memoria interna al costo di Rs. 25.999 (circa 288 euro al cambio attuale)

versione con 8 GB di RAM + 256 GB di memoria interna al costo di Rs. 25.999 (circa 300 euro al cambio attuale)

Realme 12 Pro+:

versione con 8 GB di RAM + 128 GB di memoria interna al costo di Rs. 29.999 (circa 333 euro al cambio attuale)

versione con 8 GB di RAM + 256 GB di memoria interna al costo di Rs. 31.999 (circa 355 euro al cambio attuale)

versione con 12 GB di RAM + 256 GB di memoria interna al costo di Rs. 33.999 (circa 378 euro al cambio attuale)

