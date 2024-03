Presso l’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma si è svolto con successo il primo intervento di chirurgia refrattiva corneale gestito da remoto al mondo.

L’intervento è stato reso possibile dalla tecnologia 5G di TIM che ha permesso di connettere il Centro Congressi “La Nuvola” con l’Ospedale San Carlo di Nancy durante l’annuale congresso nazionale di AICCER che ha riunito oltre 2.000 chirurghi oftalmologi da tutta Italia.

Dal centro congressi La Nuvola e con visualizzatore in 3D, il prof. Giovanni Alessio ha controllato e guidato in tempo reale il laser iRes 2KHz della Remote Control Station di iVis Technologies.

Gli interventi chirurgici da remoto diventano realtà

Non è la prima volta che viene effettuato un intervento agli occhi da remoto sfruttando la rete 5G, proprio il prof. Giovanni Alessio era riuscito nell’impresa già a settembre 2023 ma con un’operazione diversa.

In questo caso il paziente, che era affetto da miopia ed astigmatismo, si trovava nella sala operatoria dell’Ospedale San Carlo di Nancy, Ospedale polispecialistico di GVM Care & Research, assistito dall’équipe del dott. Scipione Rossi, Direttore dell’Unità Operativa Complessa Microchirurgia Oculare dell’ospedale. Il trattamento laser è stato personalizzato con tecnica di Ray-Tracing, utilizzando l’applicazione Web Cipta® sviluppata da iVis Technologies, per rimuovere le irregolarità corneali.

L’intervento è stato reso possibile grazie alla tecnologia 5G di TIM che, in collaborazione con Ericsson, ha installato presso l’ospedale San Carlo di Nancy l’infrastruttura che ha consentito di mantenere una latenza di trasmissione sufficientemente bassa per garantire la perfetta sincronia tra i comandi in remoto e l’azione tra la iVis Remote Control Station e il laser iRes 2KHz. La connessione 5G fornita da TIM è stata realizzata grazie all’installazione di un modulo radio 5G per copertura indoor di Ericsson, interconnesso alla Core Network di TIM attraverso un accesso in fibra ottica a 10 Gbps.

L’innovativo intervento è stato possibile anche grazie alla piattaforma 4D Suite di iVis Technologies che permette di gestire in remoto l’intero ciclo di Screening, Diagnosi, Trattamento e Follow-up delle patologie corneali e dei vizi di refrazione.

