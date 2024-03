Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra sono stati lanciati da qualche settimana e costituiscono il meglio che possa offrire attualmente il produttore sud-coreano, perlomeno nel campo degli smartphone “tradizionali” (i prossimi pieghevoli arrivereranno in estate). Quest’anno l’azienda ha introdotto qualche cambiamento nel comparto fotografico, soprattutto della versione Ultra, andando a migliorare foto e video sotto diversi aspetti: quest’oggi Samsung ci parla più in particolare dei miglioramenti introdotti sui dispositivi grazie al ProVisual Engine.

Niente shutter lag sui Galaxy S24 e miglioramenti su tutta la linea con ProVisual Engine

Con i suoi Galaxy S24, Samsung ha integrato ProVisual Engine, una suite completa di strumenti basati sull’intelligenza artificiale con la capacità di trasformare la capacità di acquisizione e ottimizzare la libertà creativa in tutte le fasi. A livello hardware, se Galaxy S24 e Galaxy S24+ sono stati piuttosto “conservativi”, a fare la voce grossa è ovviamente Galaxy S24 Ultra, che può contare su un sistema Quad Tele con un nuovo obiettivo dotato di zoom ottico 5x e un sensore da 50 MP che offre prestazioni di qualità ottica a livelli di zoom con ingrandimenti 2x, 3x, 5x e 10x grazie al sensore Adaptive Pixel.

Mentre i fratelli “minori” offrono una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, il modello Ultra alza l’asticella con una quadrupla fotocamera con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x.

Con la nuova generazione di flagship, la casa di Seoul ha aggiornato le funzionalità Nightography, sfruttando in particolare i pixel più grandi offerti da Galaxy S24 Ultra (1,4 μm, il 60% in più rispetto a Galaxy S23 Ultra) e le dimensioni del sensore quasi raddoppiate (da 12,52 mm² a 24,47). In combinazione con l’ISP AI migliorato, lo smartphone può catturare molta più luce e creare di conseguenza immagini più luminose e con meno rumore.

Come ribadito dalle immagini promozionali diffuse, la velocità dell’otturatore è superiore del 30% rispetto alla precedente generazione (niente più shutter lag), e l’angolo di stabilizzazione ottica dell’immagine del teleobiettivo risulta più ampio, consentendo di catturare immagini più chiare in modo più rapido anche senza la necessità di restare immobili. Nel caso la foto sia già stata scattata ma non risulti soddisfacente, può entrare in gioco la funzione di modifica generativa, che sfrutta l’IA per regolare e ridimensionare gli oggetti e generare uno sfondo che non faccia notare le modifiche.

I fotografi più esperti potrebbero apprezzare le funzionalità di Expert RAW, che consente la creazione di immagini di qualità professionale. Sfruttando l’intelligenza artificiale, Galaxy S24 può combinare le immagini per ottenere il massimo da diverse risoluzioni: gli scatti a 50 MP forniscono una quantità maggiore di dettagli, mentre quelle da 12 MP migliorano il rumore e la gamma dinamica, e combinando tutto ciò con HDR, luminosità e contrasto più bilanciati, il sistema può restituire un’immagine ottimizzata da 24 MP.

Samsung ritorna anche su Enhance-X, l’app di editing complementare disponibile per diversi modelli, serie Galaxy S24 compresa, ovviamente. La più recente versione consente di sfruttare la funzione Shift fotocamera, perfetta per ottenere il meglio dagli scatti dei momenti più fugaci. Probabilmente saprete che scattare dall’alto può far sembrare il soggetto più piccolo, mentre scattare dal basso può farlo sembrare più “possente”: ebbene, con Shift fotocamera è possibile spostare la prospettiva delle foto dopo averla scattata. Come? Sfruttando l’IA naturalmente.

Per saperne di più sul comparto fotografico di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra potete consultare le nostre recensioni complete:

Vi ricordiamo che in questi giorni è attiva una promozione che permette di ottenere un omaggio con l’acquisto di uno degli smartphone della gamma: con Galaxy S24 Ultra si ottiene in regalo un Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi, mentre con Galaxy S24 e Galaxy S24+ si può ricevere un Samsung Galaxy Watch6 40 mm Bluetooth. L’offerta è valida fino al 17 marzo 2024.

