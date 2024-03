Onyx International annuncia il lancio in Italia di un nuovo componente della famiglia di tablet E Ink, pensato per migliorare la concentrazione nella lettura e per semplificare la presa di appunti: si tratta di Onyx BOOX Note air3, un tablet con schermo monocromatico dotato di sistema operativo Android. Scopriamo tutti i dettagli, insieme al prezzo consigliato e a dove è possibile acquistarlo.

Onyx presenta BOOX Note air3, un nuovo tablet Android con schermo E Ink

BOOX Note air3 si affianca al modello Note air3 C (con display a colori) e va ad arricchire l’offerta di tablet E Ink di Onyx. Il nuovo dispositivo mette a disposizione uno schermo E Ink Carta 1200 da 10,3 pollici con una densità di 227 ppi, per una lettura ancora più nitida e un minore affaticamento per gli occhi; il display monocromatico aiuta a eliminare le distrazioni provocate dai colori e supporta 17 formati di ebook, garantendo un facile e immediato accesso a qualsiasi materiale.

Come per gli altri modelli della serie Note, anche questo BOOX Note air3 offre una pellicola simile alla carta, che al tatto e allo scorrimento replica la sensazione della penna sulla carta e rende l’esperienza di scrittura più realistica. Il nuovo tablet E Ink mantiene il design distintivo del predecessore, con uno spessore di 5,8 mm e un telaio in alluminio premium che garantiscono leggerezza, maneggevolezza e un buon grip, che facilitano l’uso prolungato e la scrittura senza sforzi.

Tra le funzionalità offerte da Onyx sono disponibili strumenti completi per prendere appunti, la ricerca per parole chiave, la possibilità di convertire le note scritte a mano in testo modificabile grazie all’intelligenza artificiale, e l’integrazione con file o siti web correlati per disporre di un rapido riferimento. A bordo è presente Android 12 affiancato dal più recente firmware con funzione Smart Scribe, che permette di scrivere note a mano all’interno dei libri, ma anche di sottolineare, evidenziare e non solo. L’azienda si impegna a fornire almeno tre anni di aggiornamenti gratuiti del software di tutti i suoi modelli a partire dalla data del lancio.

BOOXDrop e Onyx Cloud sono integrati e semplificano la gestione dei file; la prima funzione consente trasferimenti illimitati di file per un invio e un download facilitati, mentre Onyx Cloud mette a disposizione 10 GB di spazio di archiviazione gratuito sul cloud per sincronizzare e mantenere al sicuro le note su tutti i dispositivi del marchio.

Prezzo e dove acquistare Onyx BOOX Note air3

BOOX Note air3 è disponibile all’acquisto sia tramite lo store online ufficiale sia su Amazon al prezzo consigliato di 449 euro, con pennino Pen Plus incluso. Sullo store ufficiale è disponibile un bundle esclusivo che comprende una custodia magnetica in omaggio.

Acquista BOOX Note air3 sul sito ufficiale

Acquista BOOX Note air3 su Amazon.it

