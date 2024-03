Sembra che la vicenda legata all’emulatore della console Nintendo Switch Yuzu stia avendo le temute ripercussioni sul panorama dell’emulazione delle console del colosso di Kyoto.

Tropic Haze, lo sviluppatore di Yuzu, ha recentemente alzato bandiera bianca di fronte all’accusa di favorire la pirateria mossa da Nintendo, preferendo patteggiare e versare 2,4 milioni di dollari alla casa di Mario, oltre alla chiusura dell’emulatore, piuttosto che proseguire lo scontro in tribunale.

Sulla scia dell’accaduto, l’app che emula la console Nintendo DS su Android chiamata DraStic DS Emulator, precedentemente a pagamento, ora è gratuita.

L’app DraStic DS Emulator verrà ritirata

Exophase, lo sviluppatore dell’app DraStic DS Emulator, ha annunciato di aver reso disponibile gratuitamente l’emulatore su Google Play Store, tuttavia ha affermato che l’app verrà ritirata prima o poi.

DraStic non è l’unico emulatore Nintendo DS disponibile sul Play Store, tuttavia è una delle soluzioni più apprezzate, ma anche altre comunità legate a Yuzu o all’emulazione Nintendo stanno adottando misure simili.

Il server Discord di Steam Deck chiude temporaneamente il suo canale dedicato all’emulazione. Un amministratore del canale ha osservato che il team non è associato a Valve e non è attrezzato per gestire potenziali ripercussioni legali.

Inoltre anche un altro popolare emulatore di Nintendo Switch chiamato Ryujinx ha temporaneamente sospeso gli inviti al server Discord.

