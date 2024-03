Redmi Note 13 Pro 5G ha debuttato sul mercato italiano solo da poche settimane, ma in queste ore è già possibile acquistarlo con un generoso sconto su Amazon nella versione più completa. Chi è alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia media potrebbe essere interessato ad approfittarne subito, soprattutto se desidera tanta memoria: vediamo come.

Redmi Note 13 Pro 5G in offerta su Amazon con più di 100 euro di sconto

Redmi Note 13 Pro 5G è stato presentato in Cina lo scorso settembre, ma è arrivato in Italia soltanto a metà gennaio in compagnia di altri modelli della stessa famiglia Redmi Note 13. Si colloca nella parte “alta” della gamma, pur condividendo parte delle specifiche tecniche con altri modelli.

Lo smartphone di fascia media offre uno schermo OLED da 6,67 pollici a risoluzione 2712 x 1220, con refresh rate fino a 120 Hz, Dolby Vision, luminosità fino a 1800 nit, PWM Dimming da 1920 Hz, vetro Gorilla Glass Victus, lettore d’impronte digitali integrato e foro per la fotocamera anteriore. Il cuore è costituito dal chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm, supportato da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna (in questa versione in offerta). Completa la connettività, con 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, porta infrarossi, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C.

A livello fotografico su Redmi Note 13 Pro 5G troviamo quattro sensori in tutto: sul retro abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 200 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP (120°) e sensore da 2 MP per le macro, mentre frontalmente una fotocamera singola da 16 MP. La batteria è da 5100 mAh e supporta la ricarica rapida da 67 W (cablata): quest’ultima è in grado di far tornare al 100% in circa 44 minuti (qui per le specifiche tecniche complete). Lo smartphone viene proposto con MIUI 14 e Android 13, ma nelle prossime settimane riceverà l’atteso aggiornamento ad Android 14 con HyperOS.

Redmi Note 13 Pro 5G è stato lanciato al prezzo consigliato di 399,90 euro (8-256 GB) e di 449,90 euro (12-512 GB), ma proprio quest’ultima versione è oggetto di una promozione generosa su Amazon. Sul sito potete acquistare la variante 12-512 GB a 347,99 euro, con uno sconto di più di 100 euro a poche settimane dal debutto. L’offerta è valida al momento solo sulla colorazione Blu (Ocean Teal), con consegna in un giorno per gli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso:

Acquista Redmi Note 13 Pro 5G in offerta

