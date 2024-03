Le segnalazioni di problemi per Facebook, Instagram e Messenger si stanno moltiplicando a vista d’occhio online: da qualche minuto infatti sembra essere impossibile effettuare il login sulle famose piattaforme Social di Meta, ovvero di Mark Zuckerberg. Vediamo cosa sta succedendo e se ci sono possibili soluzioni.

Account sloggato e problemi di login su Facebook e Instagram, cosa succede

La problematica è la stessa per tutti: in poche parole accedendo a Insatgram, Facebook e Messenger, ci si ritrova con la pagina di login dove, provando ad effettuare l’accesso, questo va in errore per password errata. Chi invece risulta ancora loggato (ad esempio se si aprono le relative app di Instagram o Facebook) è impossibilitato ad aggiornare il feed di notizie o di Stories ricevendo in cambio un messaggio di errore.

Nessuna password errata però e nessun malfunzionamento degli smartphone. Per chi ha problemi di login la password che state inserendo infatti è probabilmente corretta tuttavia per un problema tecnico non si riesce a completare l’accesso restando dunque fuori dai social network. Per chi non riesce ad aggiornare il feed non è invece necessario riavviare le app, riavviare lo smartphone o disinstallare e re-installare le applicazioni.

Una soluzione al momento non c’è se non quella di aspettare che il problema venga risolto a monte dai tecnici di Meta.

In aggiornamento…