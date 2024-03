Nuove offerte a disposizione sul Huawei Store a partire da oggi: dopo le proposte di San Valentino e gli Sconti Invernali (che si sono conclusi proprio a fine febbraio), è arrivato il momento di scoprire gli sconti fino al 50% del quarto anniversario, che consentono di risparmiare parecchio su smartphone, tablet, dispositivi wearable, notebook e non solo. Andiamo insieme a dare un’occhiata alle occasioni migliori da sfruttare.

Al via le offerte del quarto anniversario sul Huawei Store

La campagna Huawei Store 4th Anniversary 2024 prende il via quest’oggi, 1° marzo 2024, e proseguirà fino al 25 di questo stesso mese. Prevede sconti fino al 50% su diversi prodotti Huawei, coupon, voucher fino a 300 euro, offerte lampo in disponibilità limitata e persino edizioni speciali per questo quarto anniversario.

Tra le offerte più intriganti troviamo quella riguardante Huawei MatePad 11.5 in versione 6-128 GB: il tablet è stato lanciato l’estate scorsa con display TFT LCD da 11,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, e offre HarmonyOS come sistema operativo. Il prezzo consigliato del dispositivo è normalmente di 299,90 euro, ma grazie a uno sconto e all’extra sconto garantito dal coupon A4YEAR potete portarvelo a casa in promozione a 224,10 euro. Inoltre, aggiungendo 1,90 euro potete ottenere la tastiera abbinata, utile per utilizzare il tablet come un notebook.

Acquista Huawei MatePad 11.5 in offerta

Se state cercando un nuovo smartphone potete dare un’occhiata all’offerta relativa a Huawei P60 Pro. Il dispositivo è dotato di un generoso display OLED LTPO da 6,67 pollici a 120 Hz, del SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna) e di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 13 MP e teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 3,5x. Il prezzo di listino può spaventare un po’ (1199,90 euro), ma grazie agli sconti dedicati all’anniversario e al coupon (A4YEAR) potete acquistarlo a 719,10 euro con cover in regalo.

Acquista Huawei P60 Pro in offerta

Le offerte più interessanti del Huawei Store toccano anche i dispositivi wearable. Più precisamente, sul sito potete acquistare Huawei Watch GT 4, Huawei Watch D e le innovative Huawei FreeClip con sconti importanti: Watch GT 4 viene proposto nell’esclusiva Anniversary Edition in offerta a partire da 239 euro (il coupon A4YEAR regala un extra sconto del 10%) con Huawei FreeBuds SE 2 in omaggio; Huawei Watch D viene proposto a 269,10 euro (con coupon A4YEAR); sconto e coupon anche per le cuffie FreeClip, che scendono a 179 euro (+ extra 10% con A4YEAR). In quest’ultimo caso, potete aggiungere 9,90 euro per avere anche Huawei Band 8 (valore di 59,90 euro).

Acquista Huawei Watch GT 4 in offerta

Acquista Huawei Watch D in offerta

Acquista Huawei FreeClip in offerta

Previous Next Fullscreen

Gli sconti del quarto anniversario del Huawei Store riguardano pure alcuni modelli di notebook. Le proposte toccano in particolare Huawei MateBook D 16 2024 (nelle versioni con Intel i5 12a gen e 8-512 GB, e con Intel i5 13a gen e 16 GB – 1 TB), Huawei MateBook D 14 2023 con i5 12a gen e 16-512 GB e Huawei MateBook X Pro con i7 13a gen e 16-512 GB. Ecco le offerte nel dettaglio:

Come anticipato più su, in questi giorni sono disponibili anche voucher fino a 300 euro con alcuni dei prodotti di punta firmati Huawei. Tra questi spiccano Huawei MateBook D 16 con Intel i9 13a gen e 16 GB – 1 TB (1199 euro + 200 euro di voucher), Huawei MatePad Pro 13.2 (999 euro con pennino e tastiera in omaggio e 150 euro di voucher) e Huawei Mate X3 (1899 euro con cover in omaggio e 300 euro di voucher).

Oltre alle proposte valide sostanzialmente per tutta la durata dell’iniziativa, sullo shop online ufficiale del produttore cinese sono previste alcune offerte lampo con pezzi in quantità limitate. In particolare, dal 1° al 5 marzo 2024 sono coinvolti i seguenti prodotti:

Huawei FreeBuds 5 a 129 euro (+ 30 euro di coupon AFREEBUDS503 ) – prezzo valido per 200 pezzi

) – prezzo valido per Huawei Watch GT3 Pro 46 mm Black Fluoroelastometer Strap a 249 euro (+ 50 euro di coupon AGT3PROB ) – prezzo valido per 50 pezzi

) – prezzo valido per Huawei Watch Ultimate Titanium Strap a 899 euro (+ 150 euro di coupon AULTIMATETI e FreeBuds 5 in omaggio) – prezzo valido per 10 pezzi

Nelle settimane successive saranno protagonisti altri prodotti, come Huawei MatePad 11 2023, Huawei Watch GT3 42 mm, Huawei Watch 4 e non solo. Le offerte del quarto anniversario del Huawei Store sono in generale disponibili dal 1° al 25 marzo 2024. Per scoprirle tutte potete seguire il link qui in basso:

Tutte le offerte del Huawei Store

Leggi anche: Recensione Huawei P60 Pro | Recensione Huawei Watch GT 4