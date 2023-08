Il produttore cinese HUAWEI ha annunciato oggi la disponibilità italiana del tablet HUAWEI MatePad 11.5, dispositivo presentato sul mercato di casa lo scorso 13 luglio.

In soldoni si tratta di un tablet destinato alle nuove generazioni di professionisti e studenti, pensato per rendere smart working e studio ancora più accessibili, con livelli massimi di operatività ovunque ci si trovi, grazie anche alla compatibilità con tastiera e pennino, e in grado di risultare soddisfacente anche sul fronte dell’intrattenimento. Scopriamo tutti i dettagli.

HUAWEI MatePad 11.5 è ufficiale in Italia

Come anticipato in apertura, HUAWEI ha appena lanciato in Italia il nuovo HUAWEI MatePad 11.5, l’ultimo arrivato della gamma MatePad, la famiglia di tablet del produttore cinese che vuole rendere lo smart working più accessibile e conveniente.

Realizzato con un corpo metallico unibody, il tablet si presenta piuttosto elegante e mostra l’attenzione dell’azienda verso il design. Il posteriore è pulito al netto del logo HUAWEI posto in centro e dell’isola ovale che ospita il singolo sensore fotografico da 13 megapixel posta in alto a destra.

Rimanendo sul comparto fotografico, all’anteriore troviamo una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel, collocata all’interno della cornice superiore (guardando il tablet in modalità landscape). Le cornici, simmetriche, circondano l’ampio display TFT LCD da 11,5 pollici con risoluzione 1440 x 2200, refresh rate a 120 Hz e certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu. È presente l’audio stereo che fuoriesce da 4 speaker.

Cuore pulsante del HUAWEI MatePad 11.5 è il valido Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm, affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. È buona anche la dotazione sul fronte della connettività: eccezion fatta per la mancanza del supporto alle reti mobili, troviamo il supporto al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.2. È presente anche un connettore magnetico che consente di agganciare una cover con tastiera (HUAWEI Smart Magnetic Keyboard). Vi è anche la compatibilità col pennino (HUAWEI M-Pencil di seconda generazione).

Completano il pacchetto una batteria da 7700 mAh, che supporta la ricarica rapida cablata a 22,5 W, e il sistema operativo HarmonyOS 3.1 che offre nuove potenzialità sul fronte del multitasking e funzionalità intelligenti per attività di ufficio come il “drag and drop”, consentendo ai professionisti di lavorare con il tablet insieme allo smartphone, al PC, al monitor e agli auricolari.

La rinnovata app HUAWEI Notes, poi, permette di sfruttare appieno le potenzialità del tablet per quanto concerne la scrittura a mano (come detto poco sopra, vi è il supporto al pennino): oltre a consentire di scrivere a mano in modo fluente, essa permette di inserire documenti in diversi formati, offre la classificazione in cartelle e la possibilità di personalizzare le copertine.

La scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo tablet HUAWEI MatePad 11.5.

Dimensioni: 260,88 x 176,82 x 6,85 mm

x x Peso: 499 grammi

Display: TFT LCD da 11,5″ QHD (in 3:2) a 120 Hz

da (in 3:2) a SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 644

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 6 GB (RAM) e 128 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: 13 MP (f/1.8) con AF

(f/1.8) con AF Fotocamera anteriore: 8 MP (ultra-grandangolare a 105°)

(ultra-grandangolare a 105°) Audio: stereo (quattro speaker)

(quattro speaker) Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 , USB Type-C 2.0 , Connettore magnetico

(802.11 ax), , , Lettore delle impronte digitali:

Batteria: 7700 mAh con ricarica rapida cablata a 22,5 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: HarmonyOS 3.1

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del HUAWEI MatePad 11.5, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzo di HUAWEI MatePad 11.5

Il nuovo HUAWEI MatePad 11.5 è disponibile all’acquisto in Italia sul HUAWEI Store al prezzo consigliato di 299,90 euro nell’unica colorazione Space Gray e nell’unica versione Wi-Fi con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Acquista HUAWEI MatePad 11.5 sul HUAWEI Store

Con l’acquisto del tablet, il cliente riceverà in omaggio il pennino HUAWEI M-Pencil di seconda generazione (offerta valida fino al 30/09, salvo esaurimento scorte) dal valore commerciale di 99 euro. Chi desidera rendere il tablet ancora più versatile, può decidere di aggiungere 49,90 euro per ricevere la HUAWEI Smart Magnetic Keyboard.

In conclusione vi segnaliamo che, in occasione dell’imminente rientro a scuola, a partire da oggi e fino al 30 settembre, su Huawei Store sono attivi sconti fino al 50% su varie categorie di prodotto, numerosi bundle di acquisto e offerte lampo diverse ogni settimana, parte della campagna “Back to School”.

Scopri le offerte del Back to School sul HUAWEI Store

Potrebbero interessarti anche: Recensione Huawei MatePad 11 2023: multimedialità e prestazioni e I migliori tablet Android: ecco la classifica di questo mese