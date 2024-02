Lo stretto legame di parentela tra OPPO e OnePlus non si ferma al solo mondo degli smartphone, ma investe anche in wearable e il nuovo smartwatch OPPO Watch X ne è la perfetta dimostrazione concreta: dal design alle specifiche tecniche, l’effetto déjà-vu è assicurato.

OPPO Watch X: specifiche tecniche e conferme

Pochi giorni fa, nel contesto del MWC di Barcellona, abbiamo conosciuto ufficialmente OnePlus Watch 2, uno smartwatch con sistema operativo Wear OS che sta riscuotendo un ottimo successo di critica per via di alcune peculiarità che gli permettono di superare il tradizionale limite tecnico più importante di questi dispositivi: l’autonomia limitata. La strategia vincente di OnePlus prevede l’implementazione di ben due chipset — Qualcomm Snapdragon W5 e BES2700 (quest’ultimo per le operazioni a basso consumo) — e di altrettanti sistemi operativi, Wear OS 4 e RTOS, che vengono alternativamente chiamati in causa a seconda dell’operazione da eseguire, il tutto senza che l’utente si accorga del passaggio dall’uno all’altro.

Ebbene, il nuovo OPPO Watch X condivide parecchio con lo smartwatch di OnePlus, anzi — per dirla tutta — bastano una rapida occhiata e una lettura della scheda tecnica per capire che parliamo di una pura e semplice operazione di rebranding: le uniche differenze tra i due dispositivi risiedono nel brand e nel nome.

Anche OPPO Watch X, pertanto, adotta un sistema Dual Engine, dispone di 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, di uno schermo AMOLED da 1.43 pollici e di una batteria da 500 mAh che può garantire fino a 12 giorni di autonomia e supporta la ricarica rapida VOOC Flash (una ricarica completa in 60 minuti e una giornata di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica). Completano il quadro le certificazioni IP68 — lo smartwatch è resistente all’acqua fino a 5 ATM — e MIL-STD-810H, la connettività comprensiva di Bluetooth, NFC, GPS dual band e varie funzionalità come il monitoraggio dell’attività fisica e del battito cardiaco 24 ore su 24, il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il livello di calorie, passi, stress, qualità del sonno e quant’altro. Il tutto viene gestito attraverso l’app ufficiale OHealth, compatibile solamente con gli smartphone Android.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità

OPPO Watch X viene proposto nelle colorazioni Platinum Black e Mars Brown e viene proposto in Malesia al prezzo di listino di MYR 1.399 (circa 272 euro). In attesa di capire in quali altri mercati verrà lanciato, vi ricordiamo che in Italia è già possibile acquistare il suo gemello OnePlus Watch 2: ecco il link all’offerta lancio.

Leggi anche: Recensione OnePlus Watch 2