L’interfaccia One UI 6.1 di Samsung introduce molte funzionalità per la gamma Galaxy S24, tra le quali Motion Photos che offre la possibilità di trasformare qualsiasi fotogramma da una foto in movimento in un’immagine fissa da 12 MP.

Durante il lancio della serie Samsung Galaxy S24 l’azienda ha dichiarato che avrebbe reso disponibile questa funzionalità anche sugli smartphone e tablet precedentemente rilasciati, ma senza specificare quali.

Motion Photos potrebbe arrivare su vari dispositivi Samsung con One UI 6.1

Ora sembra che Samsung potrebbe offrire la versione aggiornata di Motion Photos per le serie Galaxy S22, Galaxy S23 (incluso Galaxy S23 FE), Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Tab S9.

Al momento non abbiamo informazioni in merito a quando l’azienda potrebbe iniziare a implementare questa funzionalità sui dispositivi sopra citati, tuttavia possiamo aspettarci che potrà arrivare con la One UI 6.1 entro i prossimi due mesi.

Per utilizzare la funzionalità Motion Photos è sufficiente aprire l’app Fotocamera e attivare l’opzione Foto in movimento come modalità di scatto. Successivamente basta selezionare l’immagine e andare all’app Galleria, toccare il pulsante Modifica, quindi l’icona Foto in movimento nella parte inferiore dello schermo, selezionare il fotogramma che si desidera trasformare in un’immagine fissa da 12 MP e infine toccare su “Fatto”.

Lo smartphone si occuperà di aumentare la risoluzione dell’immagine a 12 MP e di renderla la foto principale, tuttavia questa funzione non è utilizzabile con Nightography.

