Il catalogo di giochi offerti da Netflix si amplia con Rainbow Six: SMOL, uno sparatutto roguelite basato sulla popolare saga Rainbow Six di Tom Clancy.

Il gioco adotta un gameplay immediato e frenetico dove il giocatore deve formare una squadra in grado salvare il mondo di Smol da una misteriosa minaccia disinnescando bombe, liberando ostaggi ed eliminando i nemici.

Il gioco offre la possibilità di affrontare le missioni in modo furtivo agendo di nascosto, oppure all’assalto fino a radere al suolo interi edifici.

Netflix regala lo stravagante sparatutto Rainbow Six: SMOL ai suoi abbonati

Ciascuno degli operatori Rainbow Six è dotato delle proprie abilità speciali che si riveleranno cruciali nei vari momenti di gioco.

Completando gli obiettivi si potranno sbloccare nuovi operatori, nuovo equipaggiamento e nuove reclute, oltre agli enigmatici libri del potere.

La grafica di Rainbow Six: SMOL è molto colorata e stravagante, mentre gli ambienti completamente distruttibili e la prospettiva di gioco isometrica garantiscono ore di divertimento.

Rainbow Six: SMOL è disponibile per Android gratuitamente ma solo per gli abbonati a Netflix. A seguire trovate il trailer e il badge per raggiungere la pagina del gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 8.0 o versioni successive.

