La funzionalità Picture-in-picture (PiP) è stata resa disponibile per anni in YouTube, ma in seguito gli utenti non abbonati a YouTube Premium non poterono più accedervi. Dal 2022 la situazione cambiò ancora, ma solo per gli utenti statunitensi.

Ora sembra che qualcosa si stia muovendo anche in Europa, in quanto stanno emergendo delle segnalazioni di utenti tedeschi che hanno riferito di poter accedere al Picture in Picture senza un abbonamento Premium.

Tuttavia solo un paio di giorni fa YouTube ha affermato su X che per accedere a PiP al di fuori degli Stati Uniti è necessario l’abbonamento Premium, quindi potrebbe trattarsi di un test oppure di un bug.

Le pagine di supporto di YouTube ribadiscono alcune di queste limitazioni, chiarendo che gli utenti non paganti negli Stati Uniti potrebbero usufruire di PiP su YouTube ad eccezione di determinati contenuti come i video musicali.

Il Picture-in-picture di YouTube per tutti anche in Europa?

YouTube ha introdotto il PiP nelle app per iPhone e iPad a luglio 2022 e all’epoca affermò che gli utenti non Premium negli Stati Uniti avrebbero potuto accedere alla funzionalità per tutti i contenuti non musicali, quindi è probabile che YouTube farà altrettanto per gli utenti YouTube al di fuori degli USA.

In ogni caso la società non ha ancora rivelato nulla di ufficiale in merito, pertanto non possiamo sapere se il PiP sarà ampiamente disponibile anche per gli utenti YouTube gratuiti non statunitensi.

