Grandi novità per OPPO: dopo un 2023 difficile, infatti, l’azienda si prepara a rilanciare la sua presenza in Europa, con una nuova gamma e nuovi servizi, oltre che con un focus sull’intelligenza artificiale. Le novità in arrivo sono state anticipate in occasione dell’edizione 2024 del MWC. In attesa di nuovi prodotti, OPPO ha anticipato la sua nuova strategia per l’Europa.

OPPO punta al rilancio in Europa

In occasione del MWC 2024, in corso di svolgimento in queste ore, OPPO ha annunciato i piani per espandere la propria presenza in Europa nel corso del 2024, dopo le difficoltà registrate nel corso del 2023. Tutto ruota intorno all’accordo stretto con Nokia il mese scorso, per porre fino alla diatriba che ha costretto OPPO ad uscire da alcuni mercati europei. L’accordo comprende brevetti essenziali per il 5G e per le comunicazioni satellitari.

Grazie a quest’accordo, OPPO si prepara a distribuire i suoi prodotti in tutta Europa, con una strategia di crescita che punterà a registrare un importante rinnovo della gamma nel corso del prossimo futuro. La conferma è arrivata da Bingo Liu, CEO di OPPO Europe, che ha sottolineato: “L’Europa è sempre stata fondamentale per OPPO. La nostra missione rimane quella di offrire i migliori prodotti agli utenti europei. Siamo qui per restare, offrendo più scelta nel mercato degli smart device.”

Parte della nuova strategia di OPPO riguarda con un’alleanza strategica, della durata di tre anni, con il gruppo Telefónica che avrà, come focus, la crescita nei mercati globali e, in particolare in Europa, nel corso dei prossimi anni. Anche senza entrare nei dettagli, OPPO ha chiarito che l’Europa torna ad essere una priorità e che, quindi, nel prossimo futuro, arriveranno tanti nuovi prodotti ad arricchire l’offerta per i consumatori.

Leggi anche: OPPO e Nokia fanno pace e risolvono tutte le controversie legate ai brevetti

OPPO Air Glass 3 e intelligenza artificiale

Il MWC è, quindi, l’occasione per OPPO per tornare in prima pagina. L’azienda ha scelto, quindi, l’evento per mostrare il suo ultimo prototipo di OPPO Air Glass 3 per l’accesso ai contenuti XR (extended reality) e con la possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale. Il focus è la collaborazione cross-device tra dispositivi XR e smartphone a base di AI.

I nuovi OPPO Air Glass 3 pesano appena 50 grammi e possono essere utilizzati come normali occhiali ma anche come dispositivo smart, con un display a colori ad alta luminosità. Premendo la tempia degli occhiali è possibile accedere a OPPO AndesGPT, tramite l’app Air Glass dello smartphone, attivando l’assistente vocale e sfruttando tutte le sue funzionalità.

OPPO punta molto sull’intelligenza artificiale ed ha presentato lo scorso anno il suo primo modello di AI generativa auto-addestrata, AndesGPT. L’azienda ha istituito l’OPPO AI Center e prepara il lancio in Europa di nuovi prodotti dotati di AI generativa, con la nuova funziona OPPO AI Eraser.

Pete Lau, Chief Product Officer di OPPO, ha commentato: Nell’era degli smartphone AI, sia il settore della telefonia mobile che l’esperienza degli utenti subiranno cambiamenti rivoluzionari. OPPO si impegna a diventare un collaboratore e un promotore degli smartphone basati sull’AI”.