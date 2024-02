Le piattaforme social ogni tanto si rubano a vicenda le funzionalità per evitare che gli utenti finiscano su altri lidi.

In passato Instagram ha già pescato nelle acque di Snapchat introducendo le Storie e ora la piattaforma di Meta è pronta per un nuovo prelievo.

Alessandro Paluzzi, che in passato ha già anticipato delle novità in arrivo sui social, ha rivelato che Meta sta lavorando su una nuova funzionalità per Instagram chiamata Friend Map che mostrerà dove si trovano i propri amici su una mappa del globo.

Instagram sta per introdurre la mappa degli amici

Secondo quanto si deduce dagli screenshot condivisi, gli utenti potranno scegliere chi può visualizzare la loro posizione crittografata: tutti i follower, la cerchia degli amici più stretti o anche nessuno.

La mappa offrirebbe anche una modalità incognito che nasconde l’ultima posizione attiva, inoltre permetterebbe agli utenti di lasciare delle note visibili agli altri sulla mappa, tuttavia la posizione verrebbe aggiornata solo quando si apre Instagram.

Al momento non è chiaro quando Meta intende lanciare la Friend Map, ma a giudicare dagli screenshot lo sviluppo della funzionalità sembra essere completato.

Meta potrebbe quindi rendere disponibile la mappa nella versione beta di Instagram nelle prossime settimane e distribuirla al pubblico un paio di mesi dopo, quando sarà stata testata a dovere.

