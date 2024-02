Threads sta continuando la sua opera di maturazione nel tentativo di rappresentare una valida alternativa a X (il fu Twitter) attraverso l’aggiunta di funzioni vitali per un social come l’integrazione dei messaggi Direct di Instagram; ebbene, le ultime indiscrezioni parlano del probabile arrivo della funzione per salvare i post tra i segnalibri, un’opzione estremamente utile su un social network e che consentirebbe al servizio di Meta di fare un passo in avanti verso la completezza. Ecco i dettagli.

La possibilità di salvare i post si appresta a sbarcare anche su Threads

Fin dal suo lancio lo scorso anno, e a dicembre in Europa, Threads ha aggiunto costantemente nuove funzionalità con l’obiettivo ultimo di attirare utenti e rimanere competitivo con X e gli altri social network. L’applicazione di Meta attualmente presenta ancora delle gravi lacune come la messaggistica diretta (in fase di test), i filtri di ricerca avanzati e la creazione di elenchi, per citarne alcuni.

La funzione indubbiamente più richiesta dagli utenti, oltre ai DMs, è quella dei segnalibri ovvero la possibilità di salvare un post per consultarlo in seguito; un’opzione cruciale per un social network e in particolare uno basato prettamente sulle conversazioni e idee dei propri abitanti digitali.

Ad affermarlo è stato lo stesso Adam Mosseri in uno dei suoi consueti Thread di aggiornamento sullo stato della piattaforma e delle novità in fase di test.

In termini di interfaccia utente, la funzione dovrebbe essere implementata in maniera pressoché speculare a quanto accade su Instagram: gli utenti infatti potranno accedervi attraverso il menu a tre pallini all’interno del quale selezionare l’opzione “Salva” per poi accedere al post selezionato in un secondo momento, una funzione indubbiamente comoda soprattutto su Threads che pullula di conversazioni, link ad articoli e molto altro.

Sebbene gli obiettivi di crescita siano ancora lontani, il social di Meta è riuscito a raggiungere la soglia dei 130 milioni di utenti mensili nonostante le lacune a livello software sia grazie alla bontà delle discussioni che avvengono al suo interno, sia perché il posizionamento del social stesso – per volere di Meta – è proprio in antitesi rispetto a X, sempre più confusionario e propenso a scandali di vario genere.

Threads sta adottando un approccio particolarmente proattivo nei confronti della propria community, ascoltandone le necessità e richieste più impellenti – come la suddetta – conscio di come essa sia vitale per la propria sopravvivenza e per poter sperare di surclassare X come social di riferimento in questo ambito.

Come anticipato, la funzione di segnalibri su Threads è attualmente in fase di test dunque potrebbero passare settimane prima che venga implementata sull’app e sulla versione web; staremo a vedere quando potrà raggiungere il canale stabile e quali funzioni ha in cantiere il social di Meta al fine di diventare un luogo digitale sempre più completo e accogliente.

