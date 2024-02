Very Mobile celebra questa settimana i suoi primi quattro anni di attività. L’operatore semi-virtuale, di proprietà dello stesso gruppo (CK Hutchison Holdings) che gestisce anche WINDTRE, è sempre di più un punto di riferimento del mercato di telefonia mobile, garantendo tante offerte a prezzi accessibili. Negli ultimi mesi, Very Mobile ha arricchito la sua gamma di con diversi nuovi servizi e oggi ha annunciato il suo primo concorso a premi, giusto in tempo per la celebrazione del suo quarto compleanno.

Come funziona il concorso a premi di Very Mobile

Il concorso a premi di Very Mobile durerà fino al prossimo 21 marzo. Partecipare è semplicissimo: basta accedere all‘app di Very Mobile e, in particolare, alla sezione Giga Green. Tutti gli utenti hanno la possibilità di partecipare una volta al giorno.

Attualmente, è in palio una bici elettrica Lombardo Bikes ma c’è sempre un premio anche per chi non vince (c’è un mese di Virgin Active Revolution in regalo in questo momento). Si tratta di un motivo in più per scegliere Very Mobile che, con il programma Giga Green, già propone diversi vantaggi agli utenti oltre alla possibilità di contribuire a progetti di salvaguardia ambientale.

Very Mobile è oramai sempre di più un punto di riferimento del mercato di telefonia mobile, con offerte ricca di Giga e con la possibilità di accedere a funzioni aggiuntive, come l’opzione Full Speed che elimina il tetto di 30 Mbps alla velocità del 4G a fronte di un costo aggiuntivo di 0,99 euro al mese.

Per i nuovi clienti che passano a Very Mobile sono disponibili varie offerte. L’offerta principale include minuti e SMS illimitati oltre 150 GB di traffico dati al costo di 5,99 euro al mese, con attivazione gratuita e un mese di ricarica omaggio.

Quest’offerta è disponibile con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato (come PosteMobile, Fastweb e CoopVoce). Ci sono anche altre offerte, fino a 320 GB al mese a partire da 9,99 euro al mese ed è possibile puntare anche su SIM dati con un massimo di 500 GB “full speed” al costo di 13,99 euro al mese.

Per un quadro completo sulle offerte è possibile seguire il link qui di sotto:

>> Scopri qui le offerte Very Mobile <<