Gmail, uno dei principali e più popolari prodotti di Google, potrebbe presto avere un nuovo temibile concorrente, almeno ciò è quento emerge da un messaggio pubblicato da Elon Musk.

L’eccentrico miliardario statunitense, infatti, su X ha reso noto nelle scorse ore che presto sarà disponibile XMail, ossia un nuovo servizio di posta elettronica progettato per competere proprio con la consolidata piattaforma di Gmail.

Cosa sappiamo per il momento di XMail

Sebbene la data di lancio ufficiale di XMail non sia stata svelata, l’espressione usata da Musk, ossia “Sta arrivando“, ha stuzzicato la curiosità degli appassionati e degli addetti ai lavori e sono in tanti a vedere in questa mossa un ingresso strategico di X nel mercato dei servizi di posta elettronica, che allo stato attuale è letteralmente dominato dal colosso di Mountain View con Gmail.

Resta anche da capire quale potrebbe essere il reale impatto di XMail sul panorama della posta elettronica ed Elon Musk, al fine di rendere più accattivante il suo nuovo servizio, potrebbe puntare sull’integrazione con varie funzionalità della piattaforma X.

Nel momento in cui sarà lanciato XMail, inoltre, sarà interessante scoprire quale sarà la reazione di Google e se il suo team di sviluppatori si metterà rapidamente al lavoro per implementare in Gmail delle funzionalità appositamente studiate per “rispondere” al nuovo servizio rivale.

Di recente Elon Musk, sempre su X, non ha fatto mancare delle critiche a Google Gemini, il nuovo assistente del colosso di Mountain View basato sull’intelligenza artificiale e siamo certi che, con l’avvicinarsi del lancio di XMail, l’eccentrico miliardario inizierà a “punzecchiare” anche Gmail.

A questo punto non ci resta altro da fare che aspettare le prossime anticipazioni su XMail ed è probabile che Elon Musk non ci faccia attendere molto.

