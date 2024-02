Desiderate uno smartphone pieghevole, ma non potete o volete spendere troppo? Sappiate che ZTE ha lanciato un dispositivo che viene venduto in preordine a 244 euro (al cambio attuale): si chiama ZTE Libero Flip, ma purtroppo non potete acquistarlo. Questo a meno che non ci seguiate dalla Terra del Sol Levante: sì, perché lo smartphone a conchiglia Android viene proposto per ora solamente in Giappone. Andiamo comunque a scoprire insieme tutti i dettagli e i prezzi di vendita.

ZTE Libero Flip è ufficiale: un pieghevole che costa meno di 250 euro!

ZTE Libero Flip è un nuovo smartphone Android pieghevole dal rapporto qualità prezzo che sembra incredibile, soprattutto agli occhi di noi europei. Il dispositivo non offre specifiche tecniche da fascia premium, del resto era prevedibile, ma può dire perfettamente la sua grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con CPU octa-core, affiancato da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna.

Gli schermi sono due: quello interno, principale e pieghevole, è un AMOLED da 6,9 pollici a risoluzione Full-HD+ (non viene specificato il refresh rate), mentre all’esterno trova posto uno schermo secondario da 1,43 pollici a risoluzione 466 x 466 utile per le operazioni rapide. Denominato Sub Display, quest’ultimo consente di rispondere alle chiamate, controllare la riproduzione multimediale e può essere utile per scattare fotografie utilizzando le fotocamere principali. Integra diversi widget per fotocamera, registratore, timer, meteo, sport, musica e non solo.

Il comparto fotografico è composto in tutto da tre sensori: all’esterno abbiamo una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e sensore per la profondità da 2 MP, mentre all’interno c’è una singola fotocamera da 16 MP con obiettivo integrato nel display tramite foro. Esattamente come altri modelli di questo genere, la cerniera consente di tenere aperto Libero Flip in varie angolazioni (tra 60 e 110°) per scattare foto (tramite gesture a distanza, volendo), fare videochiamate o altro. La batteria è da 4310 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida cablata da 33 W.

Ecco le specifiche tecniche complete di ZTE Libero Flip:

display pieghevole AMOLED da 6,9 pollici a risoluzione Full-HD+ (2790 x 1188 pixel)

display secondario da 1,43 pollici a risoluzione 466 x 466

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con CPU octa-core (fino a 2,36 GHz)

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e sensore secondario da 2 MP per la profondità

fotocamera interna da 16 MP integrata tramite foro

connettività 5G dual SIM (con nanoSIM ed eSIM), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4, 5 e 6 GHz), Bluetooth 5.2, GPS, NFC, porta USB Type-C

certificazione IP42, lettore d’impronte digitali, riconoscimento facciale

batteria da 4310 mAh con ricarica rapida da 33 W (cablata)

sistema operativo: Android 13 con ZTE UI

dimensioni e peso: 76 x 170 x 7,3 mm (aperto), 76 x 88 x 15,5 mm (chiuso), 214 g

ZTE Libero Flip è disponibile all’acquisto in Giappone presso l’operatore Y! Mobile nelle colorazioni Oro, Bianco e Blu, e per i primi giorni è possibile portarselo a casa in preordine a un prezzo da urlo. Il prezzo del nuovo smartphone pieghevole è normalmente di 63.000 yen (circa 386 euro), ma i primi acquirenti possono acquistarlo a 39.800 yen, pari a soltanto 244 euro al cambio attuale. Si tratta dello smartphone più economico del suo genere, ma è davvero improbabile che lo vedremo in Europa, soprattutto a cifre simili.

