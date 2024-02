Xiaomi lancia un nuovo concorso a premi in collaborazione con WeRoad, la più grande community di viaggiatori millennial d’Europa. La proposta riguarda in particolare la nuova gamma di smartphone Android della serie Redmi Note 13 in tutte le versioni di Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+, e permette di ottenere una gift card fino a 200 euro. Vediamo come funziona l’iniziativa.

Gift card WeRoad fino a 200 euro con l’acquisto dei Redmi Note 13

La serie Redmi Note 13 ha fatto il suo debutto in Italia solo un mesetto fa ed è composta in totale da ben cinque modelli di smartphone Android: si parte da Redmi Note 13 in versione 4G e si arriva a Redmi Note 13 Pro+ 5G, passando per Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 4G e Redmi Note 13 Pro 5G. Sono caratterizzati da design e dimensioni simili, e possono contare su alcune specifiche in comune come il display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a a 120 Hz (a risoluzione Full HD+ per i modelli 4G, 5G e Pro 4G e con risoluzione 1.5K per i modelli Pro 5G e Pro+ 5G) e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 o 200 MP.

I modelli Pro sono dotati di una fotocamera da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) per catturare scatti con maggiore livello di dettaglio e nitidezza, mentre i modelli “base” dispongono di una fotocamera da 108 MP con zoom lossless 3x. Proprio per incoraggiare gli utenti a creare scatti iconici con il loro nuovo smartphone, Xiaomi ha lanciato questo concorso a premi insieme a WeRoad, nota community di viaggiatori che organizza viaggi in giro per il mondo in piccoli gruppi di coetanei. Acquistando uno degli smartphone della serie Redmi Note 13 tra il 15 febbraio e il 15 aprile 2024 e caricando la prova d’acquisto sul sito www.promoxiaomi.it, i più veloci potranno riscattare una gift card da 150 o 200 euro per l’acquisto di un pacchetto viaggio WeRoad tra quelli presenti sul sito.

La gift card, valida fino al 30 settembre 2024 e disponibile fino a esaurimento scorte (si tratta di una meccanica “rush and win”), è di 150 euro con l’acquisto di Redmi Note 13 e Redmi Note 13 5G, oppure di 200 euro con l’acquisto di Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G e Redmi Note 13 Pro+. Per prendere parte al concorso è necessario acquistare uno degli smartphone su mi.com, presso gli Xiaomi Store oppure i rivenditori autorizzati entro le 23:59 del 15 aprile 2024. L’assegnazione dei premi non avverrà subito, ma solo dopo il termine del concorso, ossia entro il 10 maggio 2024. Le gift card saranno assegnate in ordine cronologico di iscrizione.

Tra i rivenditori di terze parti autorizzati sono presenti praticamente tutti quelli principali, compresi Amazon, MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony ed Expert, e gli operatori TIM, Vodafone e WINDTRE. Per maggiori dettagli sul concorso o procedere con la registrazione potete seguire questo link, mentre qui potete consultare il regolamento completo. Vi lasciamo ai link per procedere all’acquisto tramite il sito ufficiale, nel caso siate interessati:

