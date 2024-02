La macchina delle indiscrezioni procede spedita: anche oggi, grazie alle immagini inedite trapelate, si torna a parlare di Samsung Galaxy A55 e Samsung Galaxy A35, la nuova coppia di smartphone del produttore sudcoreano che puntano a diventare voci ricorrenti in tutte le guide agli acquisti.

Diamo un’occhiata a Samsung Galaxy A55 e A35

La serie Galaxy A rappresenta ormai una certezza nella fascia media del mercato: da qualche anno a questa parte, Samsung propone smartphone incapaci di stupire ma perfettamente in grado di convincere nell’utilizzo di tutti i giorni e, come tali, perfetti per gli utenti che badano al sodo.

Di Samsung Galaxy A55 e Samsung Galaxy A35 si è parlato a più riprese nelle settimane e nei mesi precedenti, ma ora che il lancio si va avvicinando sempre di più — i predecessori avevano debuttato a metà marzo 2023 —, anche le indiscrezioni si fanno più concrete. Soltanto poche ore fa vi avevamo riportato dei leak piuttosto corposi su questi due modelli (e non solo), tra immagini, certificazioni e dotazione tecnica; per maggiori dettagli, vi rimandiamo al nostro articolo. Adesso, ci ha pensato il solito Evan Blass — aka @evleaks — a rincarare la dose pubblicando due immagini che mostrano il design e tutte le colorazioni previste per i due nuovi smartphone di riferimento di Samsung per la fascia media.

Come potete vedere dalle immagini riportate, Samsung si appresta a riproporre la ricetta vincente già utilizzata negli anni scorsi: Samsung Galaxy A55 e Samsung Galaxy A35 condividono praticamente tutte le scelte estetiche, sia per quanto concerne il design — dalle forme, al posizionamento di elementi come le fotocamere posteriori e quella anteriore fino al nuovo Key Island per i tasti fisici — che per la scelta delle colorazioni: tre in tutto: Awesome Iceblue, Awesome Lilac eAwesome Navy. L’unica vera differenza è rappresentata dalle linee delle antenne — la cui presenza sta ad indicare che solo Galaxy A55 avrà il retro in vetro, mentre Galaxy A35 dovrebbe essere in plastica —, mentre nessuno dei due modelli brilla per ottimizzazione delle cornici attorno al display.

Vi piaccioni i nuovi modelli di fascia media di Samsung? Quale aspettate con maggiore curiosità? Ditecelo nei commenti.

