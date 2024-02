San Valentino è arrivato, e per l’occasione Optima Mobile propone una promozione dedicata agli innamorati (ma non solo). L’offerta Super Mobile Smart di Optima permette di ricevere in regalo un anno di abbonamento Amazon Prime, ma solo per poche ore: vediamo come approfittarne subito e come attivare online.

Un anno di abbonamento Amazon Prime in regalo con Super Mobile Smart di Optima

Optima Mobile ha deciso di riproporre un’apprezzata promozione lanciata durante le festività natalizie, che prevede un anno di abbonamento Amazon Prime gratuito per chi procederà con l’attivazione dell’offerta Super Mobile Smart entro oggi, 14 febbraio 2024. L’iniziativa prende il nome di San Valentino con Optima Mobile ed è dedicata a chi attiva un nuovo numero o a chi effettua la portabilità del numero da qualsiasi operatore, senza distinzioni.

Super Mobile Smart di Optima Mobile prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti, 200 SMS verso tutti e 100 giga di Internet sotto rete 4G al prezzo di 4,95 euro al mese. Vi ricordiamo che l’operatore virtuale si appoggia alla rete 4G di Vodafone, con una velocità massima di 60 Mbps.

In omaggio per tutti coloro che procederanno entro oggi c’è un abbonamento di 12 mesi ad Amazon Prime, che come forse saprete include non solo spedizioni gratuite e illimitate per gli acquisti su Amazon, ma anche film e serie TV di Prime Video, la musica di Prime Music e i tanti altri vantaggi proposti dal servizio (qui per tutti i dettagli).

Il costo totale per l’attivazione è di 14,85 euro, con primo mese incluso: il costo per l’acquisto della SIM viene infatti dimezzato, passando da 19,90 euro a 9,90 euro, e la spedizione è gratuita. L’adesione all’offerta dà diritto a un codice promozionale per un abbonamento annuale Amazon Prime da attivare entro 90 giorni dalla sua ricezione. Per ulteriori dettagli e per procedere con l’attivazione online dell’offerta Super Mobile Smart potete recarvi sul sito ufficiale Optima.

